闻风至 - 中烟香港业绩突破可期 | 鲜股落镬

港股于除夕半日市再度回落。恒生指数低开53点报25801点，其后跌幅曾扩至300点，低见25554点。最终收报25630，跌224点。半日市录得成交金额1189.7亿元，未有如平安夜般不足千亿。2025年恒指累升27.8%或5570点，展望2026年或转趋波动。



中烟香港（6055）业绩表现在经历过2022年的急挫后，在2024年财年纯利再创高峰，2025年上半年更是录得中期纯利7.06亿元，按年升9.8%，相当于上财年完整年度接近82.7%，集团目前正将目光放在海外市场，业绩再突破可期。



我们先看看中烟2025年上半年的业绩。集团收入录得103.16亿元，按年增长18.5%，反映公司在多个产品线均取得突破。虽然毛利率因采购成本上升而略为收窄，毛利录得9.46亿元，按年轻微下跌1.8%，但整体经营效率仍保持稳定，经营利润按年上升至8.56亿元。



加快国产雪茄烟出海力度



可以理解，当初中烟来港上市正是为大举出海进攻作准备，集团亦在官网上明确提出要「打造具有国际竞争力的一流烟草企业」，集团近年则积极与内地多间中烟工业公司合作，将中国品牌卷烟与雪茄推向全球市场。因而被市场视为意欲打造「中式雪茄出海」平台。



2025年起，公司先后与四川中烟、湖北中烟、山东中烟及安徽中烟签署全球（不含中国内地）独家经销或代理协议，旗下品牌包括长城、黄鹤楼、泰山、王冠等四大核心雪茄系列。



集团在业绩当中表明，拟深化与国产雪茄烟企业战略合作，加快推动国产雪茄烟出海力度，增强国产雪茄烟品牌影响力，培育新业务增长点。



从2025年中期可见，集团的主力基本盘中国市场收入占比继续维持在85.7%，收入升幅达21.8%，抵销海外地区的下跌；而第二大市场印尼收入按年升29.4%，占收入比达9%；香港区收入则大增72.6%，占收入比升至1.6%。



在内地需求稳健、东南亚市场持续扩张，以及引入多个中式雪茄品牌作为新卖点的利好因素下，中烟香港未来业绩表现有望再刷新盈利水平，从而吸引长线投资者的关注。



闻风至