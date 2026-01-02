张日强 - 西沙大盘参观人流有启示 | 楼声随笔

整体楼市气氛好转，过去一年楼价已累升约3%，表现相对理想，现时已正式踏入2026年，于去年底压轴开价的西沙大盘，由于每呎开价约1.09万，较去年5月开价轻微加幅约5%，仍然有其独特吸引力。近日该盘开放示范单位以来，连日来都引领了大批睇楼客到场参观，并且取得不俗的入票数字，加上发展商采限量推售策略，预期首批单位可取得理想销情，甚至再度开出红盘。



市况逐渐回稳，发展商推盘步伐亦逐步回稳，西沙大盘于2025年压轴登场，该盘日前正式推出，发展商限量推出148伙，每呎开价约1.09万，最低入场价约343万，贴近市价售价，虽然较第1期的开价轻微调高了约5%，惟上次开售时（去年5月）取得连环报捷的实况，发展商多次限量加推单位都录得开红盘，用家及投资者纷纷追捧，并于极短时间内售逾1500伙的佳绩，预期今次开价将可引领各路客源涌出来，料发展商亦会沿用上次策略分阶段推出应市，只要采取适量的加推提价策略，料可为楼盘连环开出红盘。



事实上，整体楼市气氛已见好转，目前市场上只有西沙新盘推出应市，虽然开价较去年5月首期开售时调高约5%，惟当时仍未出现连环减息的效应，并且于短时间内沽逾1500伙，以及市场仍有大批向隅客，预期今次开售可取得不俗的销情。



张日强