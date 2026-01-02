大行晨报 - 欧罗续呈稳步上扬走势｜大行晨报

美元本周继续回升，先在周二晚美国联储局12月会议纪录公布后保持涨势，投资者试图解析货币政策的走向。会议纪录显示，在对当前美国经济面临的风险进行深入细致的辩论后，美联储在12月会议上决定降息。12月会议后发布的最新预测显示，美联储预计2026年只会降息一次，而新政策声明中的措辞表明，在新数据显示通胀再次下降或失业率上升超过预期之前，联储可能会暂时按兵不动。市场目前预计2026年将降息约50个基点。



到2025年最后一个交易日，美元持稳，日内公布的数据显示，美国上周初领失业金人数降至一个月低点19.9万，优于市场预期。美元指数在2025年全年累计下跌逾9%，创下自2017年以来最大年度跌幅。



与美联储形成鲜明对比的是，市场预计欧洲央行在2026年不会采取任何政策行动。颇具影响力的欧洲央行决策者施纳贝尔上周表示，她预计在可预见的未来不会加息。她本月早些时候曾称，预计下一步行动将是加息，导致整个欧罗区借贷成本攀升。



近日欧罗兑美元波动收窄在1.17区间，回顾12月的走势都是逐级缓步上扬，故近日在此区整固后，若可上破近两周未能闯过的1.18水准，料见欧罗可延续缓步上行的走势。另外，汇价近月亦见持稳在25天平均线上方，目前处于1.1710，视为短线支撑依据。较大支持看至1.1610及1.1550，关键参考11月5日低位1.1468。阻力预料为1.1800及1.1860，下一级指向9月17日高位1.1918以至1.20关口。



美元兑加元走势，从技术图表所见，RSI及随机指数开始呈现回升，MACD指标亦正趋向上破讯号线，而汇价近日似乎亦在1.36区间获见支撑，预计若后市可重返1.3730水准之上，将可更为巩固其反弹行情。延伸阻力看至在1.38及1.39，下一级料为1.40及1.4140水准。至于支撑回看1.3640，关键看至1.3550水准附近，在去年6月至7月，汇价曾3度于此水准附近获见支撑；较大支持料为1.35及1.3440。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

大行晨报