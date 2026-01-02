Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨报 - 欧罗续呈稳步上扬走势｜大行晨报

大行晨报
大行晨报
大行晨报
21分鐘前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　美元本周继续回升，先在周二晚美国联储局12月会议纪录公布后保持涨势，投资者试图解析货币政策的走向。会议纪录显示，在对当前美国经济面临的风险进行深入细致的辩论后，美联储在12月会议上决定降息。12月会议后发布的最新预测显示，美联储预计2026年只会降息一次，而新政策声明中的措辞表明，在新数据显示通胀再次下降或失业率上升超过预期之前，联储可能会暂时按兵不动。市场目前预计2026年将降息约50个基点。

　　到2025年最后一个交易日，美元持稳，日内公布的数据显示，美国上周初领失业金人数降至一个月低点19.9万，优于市场预期。美元指数在2025年全年累计下跌逾9%，创下自2017年以来最大年度跌幅。

　　与美联储形成鲜明对比的是，市场预计欧洲央行在2026年不会采取任何政策行动。颇具影响力的欧洲央行决策者施纳贝尔上周表示，她预计在可预见的未来不会加息。她本月早些时候曾称，预计下一步行动将是加息，导致整个欧罗区借贷成本攀升。

　　近日欧罗兑美元波动收窄在1.17区间，回顾12月的走势都是逐级缓步上扬，故近日在此区整固后，若可上破近两周未能闯过的1.18水准，料见欧罗可延续缓步上行的走势。另外，汇价近月亦见持稳在25天平均线上方，目前处于1.1710，视为短线支撑依据。较大支持看至1.1610及1.1550，关键参考11月5日低位1.1468。阻力预料为1.1800及1.1860，下一级指向9月17日高位1.1918以至1.20关口。

　　美元兑加元走势，从技术图表所见，RSI及随机指数开始呈现回升，MACD指标亦正趋向上破讯号线，而汇价近日似乎亦在1.36区间获见支撑，预计若后市可重返1.3730水准之上，将可更为巩固其反弹行情。延伸阻力看至在1.38及1.39，下一级料为1.40及1.4140水准。至于支撑回看1.3640，关键看至1.3550水准附近，在去年6月至7月，汇价曾3度于此水准附近获见支撑；较大支持料为1.35及1.3440。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
大行晨报

最Hit
观滨女童欺凌｜13岁女被捕 涉袭击致造成身体伤害 遇袭15岁少女送院
01:14
观滨女童欺凌｜13岁施袭女被捕 疑不满对方网上造谣 15岁受害少女送院
突发
3小時前
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
时事热话
12小時前
古巨基元旦宣布再得一子  57岁老婆Lorraine再诞B：Kuson和弟弟相亲相爱
00:49
古巨基元旦宣布再得一子  57岁老婆Lorraine再诞B：Kuson和弟弟相亲相爱
影视圈
6小時前
叱咤2025丨MIRROR、姜涛缺席照得「最爱奖项」 邓丽欣获我最喜爱的女歌手
01:34
叱咤2025丨MIRROR、姜涛缺席照得「最爱奖项」 邓丽欣获我最喜爱的女歌手
影视圈
2小時前
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
影视圈
10小時前
麦玲玲马年运程2026│12生肖整体运势预测 4生肖犯太岁要注意 属鸡吉星高照 财运/桃花运表现亮眼
麦玲玲马年运程2026│12生肖整体运势预测 4生肖犯太岁要注意 属鸡吉星高照 财运/桃花运表现亮眼
生活百科
12小時前
屯门菲籍妇倒毙｜法籍丈夫涉藏毒被捕 据悉为城大副教授 专攻东南亚政治
屯门菲籍妇倒毙｜法籍丈夫涉藏毒被捕 据悉为城大副教授 专攻东南亚政治
突发
7小時前
瑞士阿尔卑斯山度假区酒吧离奇爆炸 当地警方：约40死百人伤
00:39
瑞士阿尔卑斯山酒吧爆炸致40死约百伤 目击者：医院「被烧伤者淹没」
即时国际
4小時前
西贡青年堕崖亡│元旦日破边洲漫山人海 游人无视警告悬崖拍照
01:08
西贡青年堕崖亡│元旦日破边洲漫山人海 游人无视警告悬崖拍照
突发
10小時前
叱咤2025｜陈康堤夺乐坛生力军女歌手金奖  台上鬼马提「Eason」 歌神之女露纤腰有台型
叱咤2025｜陈康堤夺乐坛生力军女歌手金奖  台上鬼马提「Eason」 歌神之女露纤腰有台型
影视圈
4小時前
更多文章
大行晨报 - 金价短线宜观望｜大行晨报
　　新年伊始，笔者首先祝大家新年快乐，祝大家2026年马到功成。美国联储局在2025年结束前发布12月议息会议纪录，纪录显示货币政策委员会内部分歧仍较大，大多数官员认为随着通胀持续回落，继续减息将是合适的做法，但也有一些决策者主张在一段时间内按兵不动。彭博最新利率期货显示，华尔街交易员对2026年减息两次的预期不变。美汇指数在2025年最后一个交易日小幅上扬，执笔之时正于98.26水平徘徊。
21分鐘前
大行晨报
大行晨报 - 澳元再创年内高位｜大行晨报
　　美国10月非农就业人数创5年以来最大降幅，11月恢复成长但整体依然乏力，失业率升至4年高点。美国劳工统计局数据显示，美国10月非农就业职位按月大减10.5万个，11月非农就业职位则新增6.4万个，失业率微升至4.6%。虽然美国早前公布的经济数据胜市场预期，第3季国内生产总值初值按季增长4.3%，但失业率续上升或不利美元走势；加上美国消费者信心连续第5个月转差。世界大型企业研究会（Confere
2025-12-31 02:00 HKT
大行晨报