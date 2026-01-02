大行晨报 - 金价短线宜观望｜大行晨报

新年伊始，笔者首先祝大家新年快乐，祝大家2026年马到功成。美国联储局在2025年结束前发布12月议息会议纪录，纪录显示货币政策委员会内部分歧仍较大，大多数官员认为随着通胀持续回落，继续减息将是合适的做法，但也有一些决策者主张在一段时间内按兵不动。彭博最新利率期货显示，华尔街交易员对2026年减息两次的预期不变。美汇指数在2025年最后一个交易日小幅上扬，执笔之时正于98.26水平徘徊。



另外，现货金价在2025年最后一周出现大幅回落。现货金价早前曾于上周五（12月26日）再创历史新高，一度逼近每盎司4550美元，之后受投资者沽货获利影响，拖累金价表现。现货金价本周一盘中一度回落超过5%，录得两个月以来最大盘中跌幅，一度低见每盎司4302美元。虽然现时金价小幅回落整固，但多间大行仍视黄金作为2026年看好的投资产品。展望2026年，我们仍维持对金价看好的观点不变，预计现货金价2026年上半年目标价为每盎司4950美元，与市场上大部分的大行目标价，介乎每盎司4500至5000美元的看法一致。



不过，短线来看，由于现货金价早前急速突破每盎司4500美元后，周线RSI一度升至80警界线，执笔之时暂时回落至68.2水平附近，但仍然贴近超买区间，因此我们短线建议投资者稍作观望，观察其RSI数值与及金价调整后走势，因应再决定买入或沽出行动的部署。待金价经过这一轮整固之后，再捕捉下一轮上升机会。



光大证券国际产品开发及零售研究部



大行晨报