朱红 - 百度创近月高 吼「17490」 | 窝轮热炒特区

券商报告维持小米（1810）目标价及评级不变，报告指小米副董事长林斌售股计划约相当于9900万股，占过去12个月成交量不足0.2%，虽是负面讯号但影响有限。小米股价止跌反弹，升至39.2元水平整固。如看好小米可留意认购证「23341」，行使价55.77元，实际杠杆6倍，明年7月到期。如看淡小米可留意认沽证「22168」，行使价32.18元，实际杠杆5倍，明年6月到期。



国家统计局核算，2024年全国数字经济核心产业增加值为14.0891万亿元人民币，占GDP比重为10.5%。科技股普遍造好，百度（9888）升幅显著，曾高见129.7元创个多月新高。如看好百度可留意认购证「17490」，行使价168.98元，实际杠杆5倍，明年6月到期。如看淡百度可留意认沽证「20719」，行使价113.78元，实际杠杆4倍，明年7月到期。



重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。



中银国际股票

衍生产品董事

笔者为证监会持牌人

朱红