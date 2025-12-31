轮商精选 - 圆汇靠稳 留意日港「10064」购 | 窝轮热炒特区

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

轮商精选 - 圆汇靠稳 留意日港「10064」购

轮商精选
7小時前
产经 专栏
　　投资者或会关注2026年G10主要货币走势将如何演变，在全球经济复苏步伐不一、各国央行政策分歧加剧的背景下，市场预期外汇市场或将充满不确定性。

　　日圆方面，2025年全年至今兑美元下跌约0.6%，反映市场对日本经济及政策前景的审慎态度。日本央行于12月加息，但未来加息步伐仍存分歧。彭博智库指，新任首相及财政政策走向、日本央行货币政策正常化进程，以及区内地缘经济环境，均是影响日圆的重要因素。

　　展望2026年，市场预期日本央行或需进一步调整政策以应对通胀及经济复苏挑战，惟政策指引仍较为审慎。政府会否对日圆采取措施亦可能成为市场关注点，特别是日本财务大臣片山皋月本月表示，将采取适当措施应对过度汇率波动。

　　每百日圆兑港元近期持续于5算水平之下。如看好日圆兑港元走势，可参考日港认购证「10064」，行使价5.3，实际杠杆约17.4倍，26年4月到期；如看淡日圆兑港元走势，可参考日港认沽证「10063」，行使价4.8，实际杠杆约13.1倍，26年6月到期。

摩根大通亚洲上市衍生产品销售部

本资料仅供香港居民或合资格投资者作为资讯参考。本资料所述之结构性产品并无抵押品。如发行人及担保人无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。本页面提供有关结构性产品的资讯由摩根大通证券（亚太）有限公司（「摩根大通」）编制，仅供参考用途，并不构成任何要约、建议、提呈出售或招揽购买任何上述产品，亦并不构成摩根大通或其联属公司进行任何交易之承诺。过往表现并不代表将来的表现，摩根大通不保证未来事件或表现将与上述任何意见或预测一致。

