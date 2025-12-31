轮商精选 - 圆汇靠稳 留意日港「10064」购 | 窝轮热炒特区

投资者或会关注2026年G10主要货币走势将如何演变，在全球经济复苏步伐不一、各国央行政策分歧加剧的背景下，市场预期外汇市场或将充满不确定性。



日圆方面，2025年全年至今兑美元下跌约0.6%，反映市场对日本经济及政策前景的审慎态度。日本央行于12月加息，但未来加息步伐仍存分歧。彭博智库指，新任首相及财政政策走向、日本央行货币政策正常化进程，以及区内地缘经济环境，均是影响日圆的重要因素。



展望2026年，市场预期日本央行或需进一步调整政策以应对通胀及经济复苏挑战，惟政策指引仍较为审慎。政府会否对日圆采取措施亦可能成为市场关注点，特别是日本财务大臣片山皋月本月表示，将采取适当措施应对过度汇率波动。



每百日圆兑港元近期持续于5算水平之下。如看好日圆兑港元走势，可参考日港认购证「10064」，行使价5.3，实际杠杆约17.4倍，26年4月到期；如看淡日圆兑港元走势，可参考日港认沽证「10063」，行使价4.8，实际杠杆约13.1倍，26年6月到期。



摩根大通亚洲上市衍生产品销售部



