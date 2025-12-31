陈永陆 - 平保估值修复空间广 | 陆叔讲股

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈永陆
7小時前
在2025年中国资本市场深化改革的持续推动下，中国平安（2318）作为综合金融龙头，正从保险业供给侧结构性改革中获取显著红利。今年我多次在本专栏推介平保，例如4月时低位36元、6月时44元，以及9月至10月时的50多元，近日终于创了今年高位68.1元，回报高达5成至接近9成，证明平保基本面得到了资金认可。

　　事实上，近期11月至12月，中国多个部门密集出台措施，包括人身险预定利率动态调整、车险「报行合一」监管升级，以及险资作为耐心资本的长期投资引导，进一步强化行业降本增效与资产配置灵活性。这些政策不仅回应经济稳增长需求，还通过资产端差异化监管，鼓励险资加大股市与创业投资参与，预计释放逾30万亿元保险资管增量资金，支持市场稳定与高质量发展。对中国平安而言，这意味其逾6.4万亿元保险资金池将获得更广阔配置空间，转化为业务扩张与投资回报的双引擎。

受惠再保险行业稳健增长

　　政策层面，金融监管总局2025年规则制订计划强调消费者权益保护与风险处置，推动非车险承保理赔服务改进，并强化中小险企救助机制。中国平安凭借强大风控体系，已率先受益。11月，公司公布2025年中期分红方案，每股派发0.95元（含税），总额达172亿元，体现对股东的真金白银回馈。

　　与此同时，12月公司开设首间自营医院于深圳，加速「大康养」战略落地。业绩数据显示，前3季度归母营运利润1162.64亿元，按年增长7.2%；归母净利润1328.56亿元，增长11.5%，第3季度单季增速达45.4%。寿险新业务价值357.24亿元，增长46.2%；产险综合成本率97%，优化0.8个百分点。平安银行前9月营业收入1006.68亿元，虽然下降9.8%，但资产质量稳健，不良贷款率仅1.05%。

　　平保近月股价表现亮眼，受惠于市场乐观情绪与再保险行业稳健增长。此外，公司ESG表现突出，连续4年获得MSCI亚太区AAA评级，在ESG提振下，其估值修复空间广阔。预计2026年平保股价可再创高峰，建议股价调整时继续分段吸纳。

资深独立股评人
陈永陆

