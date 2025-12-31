Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

闻风至 - 中芯兜底回升势头不俗 | 鲜股落镬

鲜股落镬
鲜股落镬
闻风至
7小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

港股上落格局不变，恒生指数接近平开过后，早段曾跌24点报25611点。惟低位迅即回升，午后更发力向上，最高曾见25930点，升295点。收报25854点，升219点。全日成交金额回落两千亿以下，仅1997.7亿元。

　　半导体龙头股中芯国际（981）近期股价展现强劲兜底回升态势，昨日抽升逾4%收报72.5元，短线有势向上挑战75元关口之关键阻力位。一旦成功突破，有望再向80至86元区间进发。

　　基本面方面，中芯国际第3季纯利达1.92亿美元，按年升近3成。产能利用率增至95.8%，按季升3.3个百分点。据公司指引，在国际财务报告准则下，料第4季收入按季持平到增长2%，毛利率指引介乎18%至20%。

短线有望挑战75元关

　　更引人注目的是，市场近日传出TikTok母公司字节跳动计划于2026年大规模采购华为升腾AI晶片，定单总额或超过400亿元人民币。虽然直接受益者是华为，但作为华为先进制程最主要的代工伙伴，中芯国际在7nm及以下节点的产能将间接受惠。这笔巨额定单有望显著拉动中芯在AI算力领域的角色地位，进一步巩固其在国产替代链条中的核心位置。

　　放眼2026年，中芯国际的成长潜力不容小觑。公司维持高强度资本开支，先进制程与成熟制程双线扩产将陆续释放，市场预期全年营收增长可达15%至20%。同时，在地缘风险与AI需求爆发的双重推动下，国内客户定单占比持续提升，先进节点良率改善也将带动毛利率重返30%以上水准。多间国际大行近期上调盈利预测，目标价普遍落在70至95元区间，反映机构对中长期前景的乐观态度。

　　另一方面，存储晶片价格急涨可能传导至下游市场形成成本压力，但中芯国际却可能成为受惠股之一。事实上，中芯国际早期在记忆体领域并非完全空白。早在2000年代，中芯国际曾与多间国际记忆体大厂合作，提供NOR Flash等嵌入式快闪记忆体的代工服务，并在成熟制程（如90nm至45nm节点）上累积丰富经验。

　　若是记忆体价格居高不下，中芯的代工定单亦可望回升，为其业绩带来新的增长亮点。

闻风至

最Hit
乐华南邨谋杀案｜女死者藏尸油压床 疑遭男友辣手摧花 凶手已潜逃东南亚
突发
10小時前
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
生活百科
14小時前
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
旅游
17小時前
60岁女星家中晕倒紧急送院 头部重创暂失头骨保护 公开最大遗愿与大师级亡夫有关
60岁女星家中晕倒紧急送院 头部重创暂失头骨保护 公开最大遗愿与大师级亡夫有关
影视圈
10小時前
乐华南邨谋杀案｜35岁女死者头部有多处钝挫伤 警追缉拍拖半年非华裔男友
突发
9小時前
警查失踪人口案揭35岁女子死亡 今搜乐华南邨垃圾房追缉一男子
警查失踪人口案揭35岁女子死亡 今搜乐华南邨垃圾房追缉一男子
突发
11小時前
TVB新闻主播宣布离巢一句话疑暗示将转行 曾报导楼价下跌落泪掀热话
TVB新闻主播宣布离巢一句话疑暗示将转行 曾报导楼价下跌落泪掀热话
影视圈
11小時前
港男惨中深圳「采耳陷阱」 ¥60入场技师1招变天价 事后悔恨做错「这步」｜Juicy叮
港男惨中深圳「采耳陷阱」 ¥60入场技师1招变天价 事后悔恨做错「这步」｜Juicy叮
时事热话
17小時前
陈庭欣哭诉分手认清身边人 惊爆8年情断：我哋冇坐低倾过！前度杨振源单身生活更精彩
陈庭欣哭诉分手认清身边人 惊爆8年情断：我哋冇坐低倾过！前度杨振源单身生活更精彩
影视圈
15小時前
$500零用女嫌$800男友穷！中学情侣AA制爆「终极侮辱」 当事人现身揭哗然结局｜Juicy叮
$500零用女嫌$800男友穷！中学情侣AA制爆「终极侮辱」 当事人现身揭哗然结局｜Juicy叮
时事热话
22小時前
更多文章
闻风至 - 新特能源破位值博 | 鲜股落镬
港股于圣诞长假期后重开，恒生指数一度收复两万六关，惜关上阻力不轻，大市午后掉头倒跌，最终以接近低位报收，造25635点，跌183点。全日成交金额重上两千亿水平，达2245.1亿元。 　　新特能源（1799）走势出现抬头迹象，该股昨日自7至7.5元的横行区水平抽升逾5%，冲上7.7元收市，走势上已是突破横行区阻力，有望形成新升浪，重新挑战8元阻力，以及11月份高位9.25元。 有望挑战8
2025-12-30 02:00 HKT
鲜股落镬