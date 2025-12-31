闻风至 - 中芯兜底回升势头不俗 | 鲜股落镬

港股上落格局不变，恒生指数接近平开过后，早段曾跌24点报25611点。惟低位迅即回升，午后更发力向上，最高曾见25930点，升295点。收报25854点，升219点。全日成交金额回落两千亿以下，仅1997.7亿元。



半导体龙头股中芯国际（981）近期股价展现强劲兜底回升态势，昨日抽升逾4%收报72.5元，短线有势向上挑战75元关口之关键阻力位。一旦成功突破，有望再向80至86元区间进发。



基本面方面，中芯国际第3季纯利达1.92亿美元，按年升近3成。产能利用率增至95.8%，按季升3.3个百分点。据公司指引，在国际财务报告准则下，料第4季收入按季持平到增长2%，毛利率指引介乎18%至20%。



短线有望挑战75元关

更引人注目的是，市场近日传出TikTok母公司字节跳动计划于2026年大规模采购华为升腾AI晶片，定单总额或超过400亿元人民币。虽然直接受益者是华为，但作为华为先进制程最主要的代工伙伴，中芯国际在7nm及以下节点的产能将间接受惠。这笔巨额定单有望显著拉动中芯在AI算力领域的角色地位，进一步巩固其在国产替代链条中的核心位置。



放眼2026年，中芯国际的成长潜力不容小觑。公司维持高强度资本开支，先进制程与成熟制程双线扩产将陆续释放，市场预期全年营收增长可达15%至20%。同时，在地缘风险与AI需求爆发的双重推动下，国内客户定单占比持续提升，先进节点良率改善也将带动毛利率重返30%以上水准。多间国际大行近期上调盈利预测，目标价普遍落在70至95元区间，反映机构对中长期前景的乐观态度。



另一方面，存储晶片价格急涨可能传导至下游市场形成成本压力，但中芯国际却可能成为受惠股之一。事实上，中芯国际早期在记忆体领域并非完全空白。早在2000年代，中芯国际曾与多间国际记忆体大厂合作，提供NOR Flash等嵌入式快闪记忆体的代工服务，并在成熟制程（如90nm至45nm节点）上累积丰富经验。



若是记忆体价格居高不下，中芯的代工定单亦可望回升，为其业绩带来新的增长亮点。



闻风至