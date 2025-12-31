张日强 - 西沙大盘开价贴市引领各路客源 | 楼声随笔

整体市场气氛渐见好转，发展商推盘步伐亦逐步回稳，2025年最后压轴新盘终于出笼，西沙大盘昨日正式推出，每呎开价约1.09万，最低入场价约343万，贴近市价售价，虽然较第1期的开价轻微调高约5%，惟上次开售时（今年5月）取得连环报捷的实况，多次加推单位都录得开红盘，用家及投资者纷纷追捧，并于极短时间内售逾1500伙的佳绩，预期今次的开价将可引领各路客源涌出来，料可为楼市注入新动力。



发展商为西沙新盘于过去一个月期间频频软销及推广，让市场各路客源对该盘有更充分了解，今次每呎开价约1.09万，入场价约343万，虽然较上次1期开价稍为调高5%，惟仍算极具吸引力，加上市场近乎未有新盘推出，对市场应有一定吸引力，尤其今年5月推售时于短期内沽出逾1500伙，相信市场仍有大批向隅客等待中。此外，年中开售时本港银行仍未落实减息的推动力，及至9月及10月期间，本港银行2度跟随美国联储局减息步伐，当时导致市场新盘及二手楼的成交量级级弹升，料今次开价吸引亦可推动成交量。



事实上，整体楼市气氛已见回稳，发展商推盘步伐逐步加快，其中西沙大盘最积极，该盘于本年底前正式开价，由于开价相对吸引，加上今年5月开售时取得理想成绩，市场仍有大批向隅客源，预期可引领市场各路客源涌出来。



张日强