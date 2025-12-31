Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨报 - 纽元持于0.58水准 维持上升趋向｜大行晨报

大行晨报
大行晨报
大行晨报
7小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　在新年假期前，大多数市场的经济日程较为清淡。全美不动产协会（NAR）周一数据显示，美国成屋待完成销售11月环比增长3.3%，此前10月数据上修至增长2.4%。该销售指数升至自2023年2月以来的最高水平。周二将公布联邦公开市场委员会本月的会议记录，美联储在此次会议上下调了利率，并预计明年将再降息一次，但市场预计大约将降息两次。

　　英镑兑美元周初仍然持稳于1.35水准附近，今年以来累计涨约8%。投资者预计英伦银行将在2026年上半年至少降息一次，并认为明年年底前再降息一次的可能性约为50%。技术图表所见，英镑兑美元在上周初终于突破近期顶部，短期或可望脱离过去两周的整固行情。当前阻位预料为1.3540及1.36，之后关键指向9月17日高位1.3726以至1.38关口。支持位回看1.3460及25天平均线1.3370，下一级参考1.33以至1.32水准。

　　美元兑瑞郎走势，汇价近日于0.7850稍见走稳，再而图表见RSI及随机指数亦已见超卖区域上扬，可望美元正酝酿反扑动能。除了0.7850，下个支持将会关注0.77及0.76水准，进一步参考0.75关口。至于阻力位参考0.80及11月5日高位0.8124，较大阻力料为0.8250。

　　纽元兑美元走势，技术图表所见，由10月至今，纽元走势形成一头肩底形态，颈线位置在0.5860附近，若可明确冲破，将会视为一个重要的走强讯号。支持位估计为100天平均线0.5780及0.5710，下一级关键指向0.5610及0.5570水准。而自今年5月以来，0.58及200天平均线是纽元的重要分界线，故将会继续留意0.58以及目前200天平均线0.5860，其后关键预估为0.59及0.60关口，再而看至0.6050水准。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
大行晨报

最Hit
乐华南邨谋杀案｜女死者藏尸油压床 疑遭男友辣手摧花 凶手已潜逃东南亚
突发
10小時前
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
生活百科
14小時前
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
旅游
17小時前
60岁女星家中晕倒紧急送院 头部重创暂失头骨保护 公开最大遗愿与大师级亡夫有关
60岁女星家中晕倒紧急送院 头部重创暂失头骨保护 公开最大遗愿与大师级亡夫有关
影视圈
10小時前
乐华南邨谋杀案｜35岁女死者头部有多处钝挫伤 警追缉拍拖半年非华裔男友
突发
8小時前
警查失踪人口案揭35岁女子死亡 今搜乐华南邨垃圾房追缉一男子
警查失踪人口案揭35岁女子死亡 今搜乐华南邨垃圾房追缉一男子
突发
11小時前
TVB新闻主播宣布离巢一句话疑暗示将转行 曾报导楼价下跌落泪掀热话
TVB新闻主播宣布离巢一句话疑暗示将转行 曾报导楼价下跌落泪掀热话
影视圈
11小時前
港男惨中深圳「采耳陷阱」 ¥60入场技师1招变天价 事后悔恨做错「这步」｜Juicy叮
港男惨中深圳「采耳陷阱」 ¥60入场技师1招变天价 事后悔恨做错「这步」｜Juicy叮
时事热话
17小時前
陈庭欣哭诉分手认清身边人 惊爆8年情断：我哋冇坐低倾过！前度杨振源单身生活更精彩
陈庭欣哭诉分手认清身边人 惊爆8年情断：我哋冇坐低倾过！前度杨振源单身生活更精彩
影视圈
15小時前
$500零用女嫌$800男友穷！中学情侣AA制爆「终极侮辱」 当事人现身揭哗然结局｜Juicy叮
$500零用女嫌$800男友穷！中学情侣AA制爆「终极侮辱」 当事人现身揭哗然结局｜Juicy叮
时事热话
22小時前
更多文章
大行晨报 - 澳元再创年内高位｜大行晨报
　　美国10月非农就业人数创5年以来最大降幅，11月恢复成长但整体依然乏力，失业率升至4年高点。美国劳工统计局数据显示，美国10月非农就业职位按月大减10.5万个，11月非农就业职位则新增6.4万个，失业率微升至4.6%。虽然美国早前公布的经济数据胜市场预期，第3季国内生产总值初值按季增长4.3%，但失业率续上升或不利美元走势；加上美国消费者信心连续第5个月转差。世界大型企业研究会（Confere
7小時前
大行晨报
大行晨报 - 人币短线有望再下一城｜大行晨报
　　美国核心通胀意外放缓至逾4年来新低。数据显示，美国11月消费物价指数（CPI）按年上升2.7%，远低于市场预期的上涨3.1%。核心通胀按年上升2.6%，市场原预期为上涨3%。通胀持续放缓，或加深市场对于联储局明年继续减息的预期。另外，市场仍在等待联储局公布新任主席。热门人选白宫国家经济委员会主任哈塞特表示，美国核心通胀处于或低于目标水平，联储局仍有充足空间减息。不过，仍有FOMC成员表示不急于
2025-12-30 02:00 HKT
大行晨报