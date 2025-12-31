大行晨报 - 纽元持于0.58水准 维持上升趋向｜大行晨报

在新年假期前，大多数市场的经济日程较为清淡。全美不动产协会（NAR）周一数据显示，美国成屋待完成销售11月环比增长3.3%，此前10月数据上修至增长2.4%。该销售指数升至自2023年2月以来的最高水平。周二将公布联邦公开市场委员会本月的会议记录，美联储在此次会议上下调了利率，并预计明年将再降息一次，但市场预计大约将降息两次。



英镑兑美元周初仍然持稳于1.35水准附近，今年以来累计涨约8%。投资者预计英伦银行将在2026年上半年至少降息一次，并认为明年年底前再降息一次的可能性约为50%。技术图表所见，英镑兑美元在上周初终于突破近期顶部，短期或可望脱离过去两周的整固行情。当前阻位预料为1.3540及1.36，之后关键指向9月17日高位1.3726以至1.38关口。支持位回看1.3460及25天平均线1.3370，下一级参考1.33以至1.32水准。



美元兑瑞郎走势，汇价近日于0.7850稍见走稳，再而图表见RSI及随机指数亦已见超卖区域上扬，可望美元正酝酿反扑动能。除了0.7850，下个支持将会关注0.77及0.76水准，进一步参考0.75关口。至于阻力位参考0.80及11月5日高位0.8124，较大阻力料为0.8250。



纽元兑美元走势，技术图表所见，由10月至今，纽元走势形成一头肩底形态，颈线位置在0.5860附近，若可明确冲破，将会视为一个重要的走强讯号。支持位估计为100天平均线0.5780及0.5710，下一级关键指向0.5610及0.5570水准。而自今年5月以来，0.58及200天平均线是纽元的重要分界线，故将会继续留意0.58以及目前200天平均线0.5860，其后关键预估为0.59及0.60关口，再而看至0.6050水准。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

大行晨报