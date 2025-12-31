大行晨报 - 澳元再创年内高位｜大行晨报

美国10月非农就业人数创5年以来最大降幅，11月恢复成长但整体依然乏力，失业率升至4年高点。美国劳工统计局数据显示，美国10月非农就业职位按月大减10.5万个，11月非农就业职位则新增6.4万个，失业率微升至4.6%。虽然美国早前公布的经济数据胜市场预期，第3季国内生产总值初值按季增长4.3%，但失业率续上升或不利美元走势；加上美国消费者信心连续第5个月转差。世界大型企业研究会（Conference Board）公布，12月美国消费者信心指数降至89.1，低于预期。反映消费者对商业及就业市场评估的现况指数则创2021年2月以来最低水平。美汇指数在2025年仍于低位约98水平徘徊上落。



另一边厢，我们曾于今年12月9日本刊专栏提醒投资者澳元兑美元年底前不排除再度上试今年高位，澳元近期走势完全命中我们预期。由于美元近期回落，以及市场对澳洲央行利率路径偏鹰的预期，澳元兑美元于本周一盘中升至0.6728，创去年10月以来高位。澳洲央行12月议息会议时符合市场预期将利率维持在3.6%不变，为连续第3次会议按兵不动。央行议息声明称，近期数据显示国内通胀风险已偏向上行，仍需时间去评估通胀压力会否持续。澳洲国内经济前景、通胀预期以及央行货币政策的限制性程度仍存在较大的不确定性。澳央行议息声明加深市场对澳央行或重启加息周期的预期，这个看法不排除利好澳元走势。执笔之时，澳元正于0.67水平徘徊，由于澳元兑美元已逼近超买区间，我们认为澳元短线不排除出现获利回吐盘，从而令到澳元出现整固。澳元兑美元若能成功守稳0.67水平，下一高位将是2024年高位约0.693水平。



光大证券国际产品开发及零售研究部



