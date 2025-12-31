Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨报 - 澳元再创年内高位｜大行晨报

大行晨报
大行晨报
大行晨报
7小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　美国10月非农就业人数创5年以来最大降幅，11月恢复成长但整体依然乏力，失业率升至4年高点。美国劳工统计局数据显示，美国10月非农就业职位按月大减10.5万个，11月非农就业职位则新增6.4万个，失业率微升至4.6%。虽然美国早前公布的经济数据胜市场预期，第3季国内生产总值初值按季增长4.3%，但失业率续上升或不利美元走势；加上美国消费者信心连续第5个月转差。世界大型企业研究会（Conference Board）公布，12月美国消费者信心指数降至89.1，低于预期。反映消费者对商业及就业市场评估的现况指数则创2021年2月以来最低水平。美汇指数在2025年仍于低位约98水平徘徊上落。

　　另一边厢，我们曾于今年12月9日本刊专栏提醒投资者澳元兑美元年底前不排除再度上试今年高位，澳元近期走势完全命中我们预期。由于美元近期回落，以及市场对澳洲央行利率路径偏鹰的预期，澳元兑美元于本周一盘中升至0.6728，创去年10月以来高位。澳洲央行12月议息会议时符合市场预期将利率维持在3.6%不变，为连续第3次会议按兵不动。央行议息声明称，近期数据显示国内通胀风险已偏向上行，仍需时间去评估通胀压力会否持续。澳洲国内经济前景、通胀预期以及央行货币政策的限制性程度仍存在较大的不确定性。澳央行议息声明加深市场对澳央行或重启加息周期的预期，这个看法不排除利好澳元走势。执笔之时，澳元正于0.67水平徘徊，由于澳元兑美元已逼近超买区间，我们认为澳元短线不排除出现获利回吐盘，从而令到澳元出现整固。澳元兑美元若能成功守稳0.67水平，下一高位将是2024年高位约0.693水平。

光大证券国际产品开发及零售研究部

大行晨报

最Hit
乐华南邨谋杀案｜女死者藏尸油压床 疑遭男友辣手摧花 凶手已潜逃东南亚
突发
10小時前
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
生活百科
14小時前
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
旅游
17小時前
60岁女星家中晕倒紧急送院 头部重创暂失头骨保护 公开最大遗愿与大师级亡夫有关
60岁女星家中晕倒紧急送院 头部重创暂失头骨保护 公开最大遗愿与大师级亡夫有关
影视圈
10小時前
乐华南邨谋杀案｜35岁女死者头部有多处钝挫伤 警追缉拍拖半年非华裔男友
突发
8小時前
警查失踪人口案揭35岁女子死亡 今搜乐华南邨垃圾房追缉一男子
警查失踪人口案揭35岁女子死亡 今搜乐华南邨垃圾房追缉一男子
突发
11小時前
TVB新闻主播宣布离巢一句话疑暗示将转行 曾报导楼价下跌落泪掀热话
TVB新闻主播宣布离巢一句话疑暗示将转行 曾报导楼价下跌落泪掀热话
影视圈
11小時前
港男惨中深圳「采耳陷阱」 ¥60入场技师1招变天价 事后悔恨做错「这步」｜Juicy叮
港男惨中深圳「采耳陷阱」 ¥60入场技师1招变天价 事后悔恨做错「这步」｜Juicy叮
时事热话
17小時前
陈庭欣哭诉分手认清身边人 惊爆8年情断：我哋冇坐低倾过！前度杨振源单身生活更精彩
陈庭欣哭诉分手认清身边人 惊爆8年情断：我哋冇坐低倾过！前度杨振源单身生活更精彩
影视圈
15小時前
$500零用女嫌$800男友穷！中学情侣AA制爆「终极侮辱」 当事人现身揭哗然结局｜Juicy叮
$500零用女嫌$800男友穷！中学情侣AA制爆「终极侮辱」 当事人现身揭哗然结局｜Juicy叮
时事热话
22小時前
更多文章
大行晨报 - 纽元持于0.58水准 维持上升趋向｜大行晨报
　　在新年假期前，大多数市场的经济日程较为清淡。全美不动产协会（NAR）周一数据显示，美国成屋待完成销售11月环比增长3.3%，此前10月数据上修至增长2.4%。该销售指数升至自2023年2月以来的最高水平。周二将公布联邦公开市场委员会本月的会议记录，美联储在此次会议上下调了利率，并预计明年将再降息一次，但市场预计大约将降息两次。 　　英镑兑美元周初仍然持稳于1.35水准附近，今年以来累计涨
7小時前
大行晨报