朱红 - 小米反复偏软 追「22168」 | 窝轮热炒特区

小米集团（1810）公布副董事长林斌计划自2026年12月开始，每12个月出售金额不超过5亿美元的公司B类普通股，累计出售总金额不超过20亿美元。小米股价表现反复，一度跌至37.94元创个多月新低。如看好小米可留意认购证「23341」，行使价55.77元，实际杠杆6倍，明年7月到期。如看淡小米可留意认沽证「22168」，行使价32.18元，实际杠杆5倍，明年6月到期。



发改委产业发展司发文指，对新能源汽车、锂电池、光伏等「新三样」产业面临市场竞争失序，在「十五五」时期要综合整治「内卷式」竞争，推动落后低效产能退出。比亚迪（1211）股价显著造好，一度重越50天线曾高见99.8元。如看好比亚迪，可留意比迪认购证「17318」，行使价110.1元，实际杠杆7倍，明年4月到期。如看淡比亚迪，可留意比迪认沽证「22322」，行使价85元，实际杠杆3倍，明年11月到期。



发改委文章表示，鼓励氧化铝及铜冶炼大型骨干企业实施兼并重组，并表明将着力支持骨干企业技术攻研，提升全产业链技术优势。江西铜业（358）股价显著造好，曾高见41.98元创新高。投资者如看好江铜，可留意江铜认购证「27366」，行使价52.88元，实际杠杆6倍，明年4月到期。相反，如看淡江铜，则可留意江铜认沽证「27395」，行使价28.88元，实际杠杆6倍，明年4月到期。



重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/界内证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/界内证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。中银国际证券有限公司为认股证/界内证/牛熊证之流通量提供者，亦可能是港交所唯一为中银国际亚洲有限公司认股证/界内证/牛熊证提供买卖报价者。



中银国际股票

衍生产品董事

笔者为证监会持牌人

朱红