Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

闻风至 - 新特能源破位值博 | 鲜股落镬

鲜股落镬
鲜股落镬
闻风至
2小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

港股于圣诞长假期后重开，恒生指数一度收复两万六关，惜关上阻力不轻，大市午后掉头倒跌，最终以接近低位报收，造25635点，跌183点。全日成交金额重上两千亿水平，达2245.1亿元。

　　新特能源（1799）走势出现抬头迹象，该股昨日自7至7.5元的横行区水平抽升逾5%，冲上7.7元收市，走势上已是突破横行区阻力，有望形成新升浪，重新挑战8元阻力，以及11月份高位9.25元。

有望挑战8元阻力

　　据内媒报道指，市场监管总局近日在安徽合肥对光伏行业开展价格竞争秩序合规指导。市场监管总局将通过加大产品质量监督力度、加强价格和反不正当竞争执法等手段，严厉查处违法违规行为，切实维护市场公平竞争秩序，推动光伏行业规范健康可持续发展。

　　消息意味中央的「反内卷」行动继续推进当中，再加上此前多晶硅产能收储平台正式成立，在落后产品退场及收储平台回购两重发力下，光伏产品价格回升在望，行业盈利能力亦可望回升。

　　此前在11月份，已有消息传出，内地多间硅片企业联合挺价，相信踏入2026年，光伏产品加价的能见度相当高。

　　对于新特能源而言，其作为多晶硅龙头之一，应有较大的盈利空间，于2025年首3季，该集团累计亏损5.27亿元（人民币，下同），单看第3季度亏损达2.71亿元，表现较2023年财年之纯利43.45亿元相去甚远。

　　股价方面，新特能源已较2021年高位31.3港元累跌75%，反弹空间巨大，相信该股要等待出现结实的经营数据，才能吸引市场主力资金重新流入，但观乎光伏市场最新动向，以及该股股价见底味浓，现价正处于值博率高企的时刻。

　　近年来，新特能源持续推进产能升级与技术改造，旗下多晶硅产线已逐步向更高纯度及更低能耗方向发展，并在新疆扩建新一代高效产能，以降低单位成本、提升行业竞争力。同时，公司亦加强与下游硅片及组件企业的合作，强化产业链协同效应。此外，集团在新能源电站运营方面保持稳定布局，为收入来源提供一定的防守性。随着行业景气回暖，公司中长线增长动能有望重新释放。

闻风至

最Hit
央视新闻联播播出解放军无人机飞过台北101的画面。
00:17
围台军演︱解放军无人机罕见飞过台北101 微博「示威」发帖：你就在我的舷窗下︱有片
即时中国
8小時前
前TVB花旦与富三代老公离婚 自爆狂跪猛跌吐露心声：边度跌倒边度起翻身
前TVB花旦与富三代老公离婚 自爆狂跪猛跌吐露心声：边度跌倒边度起翻身
影视圈
6小時前
李龙基12字回应王青霞「已婚生子」传闻 提及因果报应仍心系未婚妻？孤独玩飞机过圣诞
李龙基12字回应王青霞「已婚生子」传闻 提及因果报应仍心系未婚妻？孤独玩飞机过圣诞
影视圈
14小時前
林俊杰首认父女恋 带细20年内地网红女友见家长 JJ绯闻不断钟情丰满索女
林俊杰首认父女恋 带细20年内地网红女友见家长 JJ绯闻不断钟情丰满索女
影视圈
6小時前
成龙罕谈儿子房祖名认疏离形同陌路 自爆一句话毁父子关系：他一打电话给我就有问题
成龙罕谈儿子房祖名认疏离形同陌路 自爆一句话毁父子关系：他一打电话给我就有问题
影视圈
7小時前
红磡马头围道女途人疑冲灯 挨九巴撞倒卷车底重创亡
01:00
车Cam｜红磡马头围道27岁女途人疑冲灯 挨九巴撞倒卷车底重创亡
突发
10小時前
大埔女子声称不满牛肉质素 大闹火锅店乱扔碗碟 再反抗警员遭喷椒制服｜有片
02:09
大埔女子声称不满牛肉质素 大闹火锅店乱扔碗碟 再反抗警员遭喷椒制服｜有片
突发
6小時前
春回堂结业｜中环百年凉茶舖 大门落闸 拆下金漆招牌:天下无不散之筵席 10月以9500万沽自用舖
春回堂结业｜中环百年凉茶舖 大门落闸 拆下金漆招牌:天下无不散之筵席 10月以9500万沽自用舖
饮食
9小時前
80年代TVB花旦罕有近照曝光 将「复出」与万绮雯合体 曾传恋张国荣48岁结婚曾想生B
80年代TVB花旦罕有近照曝光 将「复出」与万绮雯合体 曾传恋张国荣48岁结婚曾想生B
影视圈
18小時前
旺角兆万捞捞冷面店惊传结业？百味食品开业26年 网民崩溃「想喊」 老板亲解真相...
旺角兆万捞捞冷面店惊传结业？百味食品开业26年 网民崩溃「想喊」 老板亲解真相...
饮食
8小時前
更多文章
闻风至 - 华润建材谷底反弹可期 | 鲜股落镬
2025年临近尾声，展望来年，在中央的「反内卷」政策推动，以及基建和数据中心的需求回升影响下，内地水泥价格或于明年出现持续的反弹势头，华润建材科技（1313）上周三升1.26%收报1.6元，谷底反弹可期。 　　今年，内地水泥业加大错峰停窑的力度，行业产能利用率一度低于50%水平。在9月份，内地多个部门联合印发《建材行业稳增长工作方案（2025-2026年）》通知，提到要严格水泥玻璃产能调控。
2025-12-29 02:00 HKT
鲜股落镬