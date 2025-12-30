闻风至 - 新特能源破位值博 | 鲜股落镬

港股于圣诞长假期后重开，恒生指数一度收复两万六关，惜关上阻力不轻，大市午后掉头倒跌，最终以接近低位报收，造25635点，跌183点。全日成交金额重上两千亿水平，达2245.1亿元。



新特能源（1799）走势出现抬头迹象，该股昨日自7至7.5元的横行区水平抽升逾5%，冲上7.7元收市，走势上已是突破横行区阻力，有望形成新升浪，重新挑战8元阻力，以及11月份高位9.25元。



有望挑战8元阻力



据内媒报道指，市场监管总局近日在安徽合肥对光伏行业开展价格竞争秩序合规指导。市场监管总局将通过加大产品质量监督力度、加强价格和反不正当竞争执法等手段，严厉查处违法违规行为，切实维护市场公平竞争秩序，推动光伏行业规范健康可持续发展。



消息意味中央的「反内卷」行动继续推进当中，再加上此前多晶硅产能收储平台正式成立，在落后产品退场及收储平台回购两重发力下，光伏产品价格回升在望，行业盈利能力亦可望回升。



此前在11月份，已有消息传出，内地多间硅片企业联合挺价，相信踏入2026年，光伏产品加价的能见度相当高。



对于新特能源而言，其作为多晶硅龙头之一，应有较大的盈利空间，于2025年首3季，该集团累计亏损5.27亿元（人民币，下同），单看第3季度亏损达2.71亿元，表现较2023年财年之纯利43.45亿元相去甚远。



股价方面，新特能源已较2021年高位31.3港元累跌75%，反弹空间巨大，相信该股要等待出现结实的经营数据，才能吸引市场主力资金重新流入，但观乎光伏市场最新动向，以及该股股价见底味浓，现价正处于值博率高企的时刻。



近年来，新特能源持续推进产能升级与技术改造，旗下多晶硅产线已逐步向更高纯度及更低能耗方向发展，并在新疆扩建新一代高效产能，以降低单位成本、提升行业竞争力。同时，公司亦加强与下游硅片及组件企业的合作，强化产业链协同效应。此外，集团在新能源电站运营方面保持稳定布局，为收入来源提供一定的防守性。随着行业景气回暖，公司中长线增长动能有望重新释放。



闻风至