张日强 - 楼价「6连涨」今年来累升约3% | 楼声随笔

整体市场气氛平稳渐趋好转，差饷物业估价署公布最新数字显示，上月楼价按月升0.9%，属连升6个月的讯号，亦是近年升浪最长的时间，反映楼市受到房策措施的有效推动，加上银行连环减息的效应，促使用家及投资者蜂拥而上，其中更主要是投资客及大手客的推波助澜，令不少楼盘都录得理想销情，至于二手楼市场更脱胎换骨，用家从不同途径于市场上寻觅笋盘，以致成交量明显录得升幅，楼价亦一洗过去3年的颓势，随之轻微缓缓升温，累计年内楼价已升约3%。



差估署最新数据显示，今年11月份楼价指数报297.3点，按月升0.9%，连升6个月，按年则升2%；以今年首11个月计，楼价则累升2.9%。这相信是受到政府新房策措施带动，特别是年初《财政预算案》实施的百元印花税门槛由楼价300万上调至400万或以下物业，加上下半年录得连环减息等利好因素，以致下半年整体成交量被推高，随即引领大批用家及投资者或大手客更加快入市步伐。此外，新香港人亦加入抢货行列，以致成交量急速升温，而楼价更连续6个月录得升幅，反映楼价受到政策及连环减息的推动录得缓缓升温。



至于租金亦同样有不俗的表现，11月份租金指数报200.7点，创历史新高，按月升0.2%，属连升12个月，按年则升4.6%；以今年首11个月计，租金指数累升约4.3%，相信是受到内地生及专才涌港带动，推高租金的升幅。



张日强