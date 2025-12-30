大行晨报 - 日圆陷于挣扎 防范干预风险｜大行晨报

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日圆陷于挣扎 防范干预风险｜大行晨报

2小時前
　　日圆周一小幅回升，市场权衡日本进一步加息的时机以及年底清淡交易情况下可能遇到的干预。周一公布的日本央行12月政策会议意见摘要显示，决策者讨论了是否需要继续加息。日本央行行长植田和男上周四表示，日本的基本通胀率正在逐步加快并稳步接近央行2%的目标，重申央行准备继续加息。上周五的数据还显示，12月份日本首都的核心消费者通胀率因食品成本压力减缓而放缓，但仍高于央行2%的目标，这为进一步加息提供了更多理由。

　　另外，日本财务大臣片山皋月上周表示，日本可以自由应对日圆的过度波动。加息未能阻止日圆贬值，12月19日，日圆一度跌至1美元兑157.78日圆，引发了干预警告。日本上一次干预市场以支撑日圆是在2024年7月，在日圆跌至161.96的38年低位后买入日圆。

　　来到本周主要焦点将是周二公布的美国联邦公开市场委员会（FOMC）12月会议纪录。美元兑日圆上周二在154.30附近获见支撑，同时亦持于50天平均线之上，或见美元兑日圆此浪回调将稍呈缓止。较近阻力先看157.10，阻力关键料为上月未能突破的158水准，而刚在上周一亦再为受制此关口；预计其后将会瞩目于160关口，延伸可看至160.60以至162水准。较近支持料为155.80及50天平均线154.90，下一级关注153水平。

　　澳元兑美元今年以来累计涨逾8%，受益于美元走弱以及市场预期澳洲央行可能在明年恢复加息。澳元兑美元于12月大致上落于0.66至0.67，但随着上周的走高，已初步突破区间顶部，预延较大阻力估计在0.6750及0.68关口，下一级预估在0.6950及0.70关口；较近支持料为0.66及25天平均线0.6570，下一级看0.6460，关键预估在0.64关口，过去3个月澳元亦可力守此区上方。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
大行晨报 - 人币短线有望再下一城｜大行晨报
　　美国核心通胀意外放缓至逾4年来新低。数据显示，美国11月消费物价指数（CPI）按年上升2.7%，远低于市场预期的上涨3.1%。核心通胀按年上升2.6%，市场原预期为上涨3%。通胀持续放缓，或加深市场对于联储局明年继续减息的预期。另外，市场仍在等待联储局公布新任主席。热门人选白宫国家经济委员会主任哈塞特表示，美国核心通胀处于或低于目标水平，联储局仍有充足空间减息。不过，仍有FOMC成员表示不急于
2小時前
大行晨报 - 欧罗兑美元续区间争持｜大行晨报
　　欧罗兑美元维持窄幅争持，而美元兑主要货币在圣诞前后表现平稳，但年内累计已下跌超过9%。投资者预计美国联储局将进一步降息，而其他央行预计将保持利率稳定，促使美元近月来维持疲软。美联储官员正在平衡劳动力市场疲软与通胀持续高于美联储2%年度目标的担忧。联邦基金利率期货交易员预计明年将有两到三次降息，每次25个基点，第一次可能在3月份。 　　技术走势而言，近日欧罗兑美元波动收窄在1.17区间，短
2025-12-29 02:00 HKT
