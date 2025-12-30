大行晨报 - 人币短线有望再下一城｜大行晨报

美国核心通胀意外放缓至逾4年来新低。数据显示，美国11月消费物价指数（CPI）按年上升2.7%，远低于市场预期的上涨3.1%。核心通胀按年上升2.6%，市场原预期为上涨3%。通胀持续放缓，或加深市场对于联储局明年继续减息的预期。另外，市场仍在等待联储局公布新任主席。热门人选白宫国家经济委员会主任哈塞特表示，美国核心通胀处于或低于目标水平，联储局仍有充足空间减息。不过，仍有FOMC成员表示不急于下调利率。圣诞节后复市，美汇指数暂未能守稳98水平，执笔之时正于97.9水平徘徊。



另一边厢，内地国统局公布，11月中国居民消费者物价指数（CPI）按年升0.7%，升幅较上月扩大0.5%，结果符合市场预期，为2024年3月份以来最高，扣除食品和能源价格的核心CPI按年上涨1.2%，涨幅连续3个月保持在1%以上。另外，内地三头马车数据稳步增长，11月工业生产按年增长4.8%，零售销售按年增长1.3%，不过，首11月全国固定资产投资按年下跌2.6%。尽管数据略低于预期，但市场预期2026年央行料会继续降准以刺激经济复苏。



随着内地持续刺激经济，配合人行加大结构性政策支持，加上贸易政策利好，人民币有望逐步回稳走强。离岸人民币今年表现较佳，美元兑离岸人民币由2025年初约7.35水平回落至今约7.01水平，人民币升幅超出4.5%。笔者认为美元兑离岸人民币短线有望下试7算，初步目标价为去年9月高位约6.97水平，美元兑离岸人币若能成功下试该水平，不排除测试6.95水平关口。



光大证券国际产品开发及零售研究部



大行晨报