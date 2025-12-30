大行晨报 - 人币短线有望再下一城｜大行晨报

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2小時前
　　美国核心通胀意外放缓至逾4年来新低。数据显示，美国11月消费物价指数（CPI）按年上升2.7%，远低于市场预期的上涨3.1%。核心通胀按年上升2.6%，市场原预期为上涨3%。通胀持续放缓，或加深市场对于联储局明年继续减息的预期。另外，市场仍在等待联储局公布新任主席。热门人选白宫国家经济委员会主任哈塞特表示，美国核心通胀处于或低于目标水平，联储局仍有充足空间减息。不过，仍有FOMC成员表示不急于下调利率。圣诞节后复市，美汇指数暂未能守稳98水平，执笔之时正于97.9水平徘徊。

　　另一边厢，内地国统局公布，11月中国居民消费者物价指数（CPI）按年升0.7%，升幅较上月扩大0.5%，结果符合市场预期，为2024年3月份以来最高，扣除食品和能源价格的核心CPI按年上涨1.2%，涨幅连续3个月保持在1%以上。另外，内地三头马车数据稳步增长，11月工业生产按年增长4.8%，零售销售按年增长1.3%，不过，首11月全国固定资产投资按年下跌2.6%。尽管数据略低于预期，但市场预期2026年央行料会继续降准以刺激经济复苏。

　　随着内地持续刺激经济，配合人行加大结构性政策支持，加上贸易政策利好，人民币有望逐步回稳走强。离岸人民币今年表现较佳，美元兑离岸人民币由2025年初约7.35水平回落至今约7.01水平，人民币升幅超出4.5%。笔者认为美元兑离岸人民币短线有望下试7算，初步目标价为去年9月高位约6.97水平，美元兑离岸人币若能成功下试该水平，不排除测试6.95水平关口。

光大证券国际产品开发及零售研究部

大行晨报

大行晨报 - 日圆陷于挣扎 防范干预风险｜大行晨报
　　日圆周一小幅回升，市场权衡日本进一步加息的时机以及年底清淡交易情况下可能遇到的干预。周一公布的日本央行12月政策会议意见摘要显示，决策者讨论了是否需要继续加息。日本央行行长植田和男上周四表示，日本的基本通胀率正在逐步加快并稳步接近央行2%的目标，重申央行准备继续加息。上周五的数据还显示，12月份日本首都的核心消费者通胀率因食品成本压力减缓而放缓，但仍高于央行2%的目标，这为进一步加息提供了更多
2小時前
