轮商精选 - 腾讯窄幅徘徊 博「22767」 | 窝轮热炒特区

2025年度中国游戏产业年会近日在上海举行，彭博引述报道指，预计2025年内地游戏市场实际销售收入近3510亿元人民币，按年增长约7.7%；用户规模按年增长约1.4%至6.83亿人。主机游戏收入预计大幅增长约86.3%至约84亿元人民币，连续3年保持高速增长。小程序游戏市场收入达约535亿元人民币，按年增长34.4%，主要受惠于应用内付费及广告收入。尽管全球经济波动及竞争加剧，自主研发游戏海外市场收入预计突破200亿美元，按年增长约10.2%，反映国产游戏出海表现持续强劲。投资者憧憬移动游戏品质提升、头部长青游戏玩法创新及运营优化，以及小程序游戏增长和产品多端互通等因素，有望继续推动市场收入与用户规模同步增长。



腾讯（700）近日徘徊3个月低位水平，上周三股价在600元关上落。如看好腾讯后市走势可参考认购证「22767」，行使价758.88元，实际杠杆约10倍，26年6月到期。如看淡腾讯正股后市可参考认沽证「20620」，行使价530.38元，实际杠杆约16.7倍，26年3月到期。



摩根大通亚洲上市衍生产品销售部



