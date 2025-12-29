Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

伍一山 - 恒指周线再现十字星利反弹 | 有钱图

伍一山
24分鐘前
产经 专栏
平安夜港股半日市反复靠稳，恒指曾攀至全日高位25890，升116点，尾市回吐至全日低位25772，倒跌2点，收市报25818，升44点，半日成交925亿元。

　　以周线图分析，恒指上周低位25671，高位25927，一周累升128点，周线阴阳烛为十字星，已是连续4周出现这类争持讯号。周线技术指标略为改善，MACD牛熊，熊差开始收窄；慢随机指数维持沽货讯号；9周RSI重返中轴之上报51.18，保历加通道收窄横行，大市波幅日见收窄。

　　恒指10月初升至27381，调整至25145后反弹至27188，营造双顶形态，月来数度下试颈线25145而守稳，双顶成立的机会降低，相信恒指正延续横行走势。周线图连续4周出现十字星，反映好淡于横行区争持而淡友久攻不下，形势有利大市进一步反弹，恒指10周线（25953）是短线主要阻力，升破有望重上27000水平。反之恒指若跌破25000水平，横行区量度跌幅可至23000。

建滔挑战长方形顶部

　　国企指数平安夜微升1点报8915，一周累升13点，周线技术指标仍是偏淡，MACD牛熊，熊差持续扩大，慢随机指数维持沽货讯号，9周RSI报44.15仍低于中轴。国指走势较恒指弱，50周线（8714）是其重要支持，不容有失。

　　建滔集团（148）升3.6%报28.74元，公司是印刷线路板龙头，拥有全产业链优势，AI应用崛起令印刷线路板需求大增，公司产品年内多次加价，公司正计划设立新的AI线路板生产线，管理层表示相关定单饱和，明年上半年料满荷。走势上，股价8月中大升至29.98元超买，调整至26.72元后横行整固，形成长方形，平安夜当日以大阳烛升至长方形顶部，MACD双牛利好，可候升破29.1元买入，目标价35元，跌破27元止蚀。

伍一山

伍一山 - 恒指周线十字星有望反弹 | 有钱图
大市连弹3日，恒指上周五最高见25747，升249点，收市回顺至25690，升192点，全日成交金额增至2212亿元。 　　以周线图分析，恒指上周低位25086，高位25824，一周累跌286点，周线阴阳烛于「锤头」之后出现十字星，接连出现反弹讯号。周线技术指标偏淡，MACD牛熊，熊差再度扩大；慢随机指数发出沽货讯号；9周RSI跌至49.63略为跌破中轴。周线保历加通道继续收窄，依然是横行闷
2025-12-22 02:00 HKT
有钱图