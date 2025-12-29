黄德几 - （358）江铜中长线看45元 | 开工前落盘/头条名家本周心水

江西铜业（0358）首3季度营业收入达3960.47亿元，按年增长0.98%；纯利60.23亿元，按年增长20.85%。第3季营业收入1390.88亿元，按年增长14.09%；纯利18.49亿元，按年增长35.2%。业绩增长主要受惠于铜及伴生贵金属价格上涨，产品销量稳定以及冶炼加工费率改善，显示公司于铜价上行周期中具备较强盈利弹性。国企背景及成本控制优势进一步巩固其基本面。



集团业绩增长趋势稳固，结合海外资源并购加速产业链垂直整合，于铜周期上行阶段展现较高盈利潜力。中长线而言，估值仍属合理。



技术上， 10月至今逐渐形成大型长方形走势，40.24元阻力有待突破，宜候低于34.5元吸纳，中长线目标价看45元，若跌穿50天线32.8元止蚀。



Usmart盈立证券

研究部执行董事

笔者为证监会持牌人

黄德几