Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

邓力文 - 年底回顾谁活下来了？ | Exchange²

Exchange²
Exchange²
邓力文
23分鐘前
阅讀更多
产经 专栏
內容

每当笔者出席活动，总有人问：「除咗Bitcoin，仲有咩币值博？」这问题一年比一年难答。公链世界的残酷在2025年展露无遗：你有用户、你有收入、你就能活下去；如果只剩叙事、没人留在链上，那再多的TVL和交易量也是多余。

　　近年底就把握机会与大家一同回顾币圈各大公链的情况。根据PANews团队与DefiLlama、Artemis数据，2025年全网26条主流公链整体TVL年增率仅为5.89%，但若细看10月高峰时，TVL曾冲上1680亿美元，代表年度高点实际成长幅度达45%，但可惜随1011事件后快速回调。若只看22条主链则TVL年成长仍高达119%。其中，最大赢家为Hyperliquid，从3.99亿暴涨至15.9亿，增幅近3倍。Solana虽然交易量称霸，收益倍增，但TVL几乎持平，仅增长0.8%。反观多条知名Layer2如Optimism，以及明星新公链Aptos、SUI，全都录得双位数下跌。

公链生存靠真实用户

　　链的真实收益能力成为另一关键指标。Hyperliquid以新链基数低优势突围，收益从0.11亿急升至10.28亿。Solana同样有亮眼表现，全年收益从34亿升至72亿，其1.52万亿美元DEX交易量高居所有链之首。但令人担忧的是，Solana日活用户数却持续下降，用户流失至其他链如BNB，尤其是空投刷量玩家与MEME币发射族群。Solana在费用捕获与链上活动层面皆成长，但价格与活跃度却同步下滑。26条公链中币价平均下跌近50%。仅有BNB Chain、Hyperliquid与Tron表现相对较好。BNB依靠整体生态增长稳住基本盘；Tron则在稳定币支付赛道持续稳扎稳打，活跃用户与实际应用支撑其链上活动量能。Hyperliquid则是以高收益与交易体验吸引真实用户群体。总结而言，2026年的公链生存法则不靠讲故事，而靠赚钱，不靠刷量，而靠真实用户。

　　另外，需要注意是「相关性误读」。例如稳定币的赛道很好，USD1短时间突破30亿市值，但WLFI价格却未有水涨船高，背后其实暗藏结构性误解。WLFI作为治理叙事工具，并无机制与USD1产生直接经济回报连结。稳定币需求是真，却难以为WLFI带来实质溢价。

邓力文

最Hit
陈豪16万月租新豪宅内笼曝光 楼底高得惊人空间感十足 12岁大仔外貌成熟颜值超越爸爸
陈豪16万月租新豪宅内笼曝光 楼底高得惊人空间感十足 12岁大仔外貌成熟颜值超越爸爸
影视圈
7小時前
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
影视圈
10小時前
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
旅游
2025-12-27 19:02 HKT
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
创科资讯
2025-12-28 00:01 HKT
58岁周慧敏后台步履蹒跚需搀扶 于台上被近距离拍摄状态曝光
58岁周慧敏后台步履蹒跚需搀扶 于台上被近距离拍摄状态曝光
影视圈
9小時前
长者餐饮优惠2025｜48大长者咭+乐悠咭折扣 连锁快餐免费小食/火锅放题减$110/酒楼$2茶钱+免加一
长者餐饮优惠2025｜48大长者咭+乐悠咭折扣 连锁快餐免费小食/火锅放题减$110/酒楼$2茶钱+免加一
饮食
16小時前
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
好去处
2025-12-27 18:38 HKT
59岁两届TVB视后罕现身变传道人？单身26年状态惊人  「张栢芝闺密」听道后获益良多
59岁两届TVB视后罕现身变传道人？单身26年状态惊人  「张栢芝闺密」听道后获益良多
影视圈
12小時前
16岁「名媛星二代」考车牌获母赠劳斯莱斯 2年前曾晒百万Hermès 美貌气质不输何超莲
16岁「名媛星二代」考车牌获母赠劳斯莱斯 2年前曾晒百万Hermès 美貌气质不输何超莲
影视圈
8小時前
麦明诗为陪机师老公盛劲为开工带B仔搭飞机 囝囝劲活跃恐变乘客噩梦 网民：换转系我会好燥
麦明诗为陪机师老公盛劲为开工带B仔搭飞机 囝囝劲活跃恐变乘客噩梦 网民：换转系我会好燥
影视圈
6小時前
更多文章
邓力文 - 加密货币ETF隐藏赢家 | Exchange²
据彭博数据显示，目前美国已上市的加密ETF，有60只为比特币相关，25只则与以太币相关，加上其他币种的指数型，至少有超过126只产品申请中。不过，这个市场，真的承受得住这么多ETF吗？ 　　ETF数量增长固然反映市场活跃，但隐藏赢家其实是传统金融中最会赚钱的角色。外界普遍认为投资银行靠股票交易或固收部门赚钱，但事实上，真正的利润率最高是结构性产品部门。 　　今年7月Jefferies首
2025-12-22 02:00 HKT
Exchange²