邓力文 - 年底回顾谁活下来了？ | Exchange²

每当笔者出席活动，总有人问：「除咗Bitcoin，仲有咩币值博？」这问题一年比一年难答。公链世界的残酷在2025年展露无遗：你有用户、你有收入、你就能活下去；如果只剩叙事、没人留在链上，那再多的TVL和交易量也是多余。



近年底就把握机会与大家一同回顾币圈各大公链的情况。根据PANews团队与DefiLlama、Artemis数据，2025年全网26条主流公链整体TVL年增率仅为5.89%，但若细看10月高峰时，TVL曾冲上1680亿美元，代表年度高点实际成长幅度达45%，但可惜随1011事件后快速回调。若只看22条主链则TVL年成长仍高达119%。其中，最大赢家为Hyperliquid，从3.99亿暴涨至15.9亿，增幅近3倍。Solana虽然交易量称霸，收益倍增，但TVL几乎持平，仅增长0.8%。反观多条知名Layer2如Optimism，以及明星新公链Aptos、SUI，全都录得双位数下跌。



公链生存靠真实用户



链的真实收益能力成为另一关键指标。Hyperliquid以新链基数低优势突围，收益从0.11亿急升至10.28亿。Solana同样有亮眼表现，全年收益从34亿升至72亿，其1.52万亿美元DEX交易量高居所有链之首。但令人担忧的是，Solana日活用户数却持续下降，用户流失至其他链如BNB，尤其是空投刷量玩家与MEME币发射族群。Solana在费用捕获与链上活动层面皆成长，但价格与活跃度却同步下滑。26条公链中币价平均下跌近50%。仅有BNB Chain、Hyperliquid与Tron表现相对较好。BNB依靠整体生态增长稳住基本盘；Tron则在稳定币支付赛道持续稳扎稳打，活跃用户与实际应用支撑其链上活动量能。Hyperliquid则是以高收益与交易体验吸引真实用户群体。总结而言，2026年的公链生存法则不靠讲故事，而靠赚钱，不靠刷量，而靠真实用户。



另外，需要注意是「相关性误读」。例如稳定币的赛道很好，USD1短时间突破30亿市值，但WLFI价格却未有水涨船高，背后其实暗藏结构性误解。WLFI作为治理叙事工具，并无机制与USD1产生直接经济回报连结。稳定币需求是真，却难以为WLFI带来实质溢价。



邓力文