张日强 - 大盘慢热攻力吸各路客源 | 楼声随笔

整体市场气氛趋稳，虽然本港银行未有跟随美国减息步伐，惟只有零星全新盘慢步推出应市，目前市场上西沙大盘正部署出击，过去1至2周已经于市场上频频软销及路演，由于该盘已于上周上载楼书，预期可于周内正式开价，至于其他新盘暂时则按兵不动，先行观察该盘的开价及付款条款等，料下月将有多个新盘陆续排队登场。另外，值得注意的是今年新盘销情已突破2万宗，是一手新例后最多。



楼市气氛转趋平稳，加上临近年尾，发展商推盘步伐未见积极，反而市场上只有西沙大盘频频软销，该盘于近期频频软销，并已经上载楼书，亦同时公布楼盘的间隔，上周更率先让各大代理行到场参观示范单位，以便日后正式开放示范单位时可向睇楼客推介，目前全城都等待该盘开价。除了上述西沙大盘密密部署开售外，市场暂时未有其他新盘应市，相信全城都关注上述新盘的开价策略，再部署下一轮的推盘进度。以目前市况而言，预期发展商仍会采取低价策略，以便力吸市场各路客源，除用家外，当中大手投资客更是目标客源，尤其该盘首期于今年5月开售时，迅速便沽逾1500伙的佳绩，反映该盘有一定实力捧场客，只要开价贴市，预期该盘可取得不俗销情。



全年新盘销情突破2万宗创新高



另外，今年全年新盘销情已突破2万宗，受惠年初《财政预算案》实施的百元印花税门槛由楼价300万上调至400万或以下物业，以及下半年录得连环减息等利好因素，加上发展商采取低市价推盘刺激新盘成交量，以致下半年整体成交量被推高。总结今年以来新盘交投量已突破2万宗，更是自2013年4月底实施《一手住宅物业销售条例》约12年以来新盘成交首次突破2万宗纪录，对比2019年历史高位的逾1.87万宗旧纪录，更多出约逾1200宗，并将旧纪录推高约6%；而比较去年的1.58万宗，按年更升逾26%。



张日强