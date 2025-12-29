大行晨报 - 欧罗兑美元续区间争持｜大行晨报

欧罗兑美元维持窄幅争持，而美元兑主要货币在圣诞前后表现平稳，但年内累计已下跌超过9%。投资者预计美国联储局将进一步降息，而其他央行预计将保持利率稳定，促使美元近月来维持疲软。美联储官员正在平衡劳动力市场疲软与通胀持续高于美联储2%年度目标的担忧。联邦基金利率期货交易员预计明年将有两到三次降息，每次25个基点，第一次可能在3月份。



技术走势而言，近日欧罗兑美元波动收窄在1.17区间，短线若仍可持于此区上方，估计在接近两个月的筑底进程后，欧罗可望重新启动上升走势。而自11月底至今，汇价亦见保持于上升趋向线之上。阻力预料为1.1800及1.1860，下一级指向9月17日高位1.1918以至1.20关口。下方支撑先参考趋向线位置1.1730及1.1610，其后看至1.1550及11月5日低位1.1468。



上周二公布的会议纪录显示，在加拿大央行12月10日作出利率决定之前，管委会一致认为很难预测其下一步行动是加息还是降息。由七名成员组成的利率决策委员会总结称，两个重要原因是不可预测的美国贸易政策和近期波动的经济数据。管委们同意将利率维持在



2.25%，他们认为只要经济前景保持大体一致，这水平就能使通胀率持续接近央行2%的目标。货币市场预测，加拿大央行的下一步行动将是加息25个基点，最有可能是在2026年10月。



至于美元兑加元走势，技术图表所见，RSI及随机指数均呈回跌，10天平均线下破25天平均线形成利淡交叉，汇价于月初下破上升通道，预料美元兑加元仍有下试压力，当前支撑先看1.37水平，关键看至1.3550水准附近，在今年6月至7月，汇价三度于此水准附近获见支撑，之后辗转升到上月达至1.41水准；预料失守此支持料将见延伸另一浪下滑，之后看至1.35及1.3440。阻力位预料在1.38及1.39，下一级料为1.40及1.4140水准。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

大行晨报