Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨报 - 欧罗兑美元续区间争持｜大行晨报

大行晨报
大行晨报
大行晨报
23分鐘前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　欧罗兑美元维持窄幅争持，而美元兑主要货币在圣诞前后表现平稳，但年内累计已下跌超过9%。投资者预计美国联储局将进一步降息，而其他央行预计将保持利率稳定，促使美元近月来维持疲软。美联储官员正在平衡劳动力市场疲软与通胀持续高于美联储2%年度目标的担忧。联邦基金利率期货交易员预计明年将有两到三次降息，每次25个基点，第一次可能在3月份。

　　技术走势而言，近日欧罗兑美元波动收窄在1.17区间，短线若仍可持于此区上方，估计在接近两个月的筑底进程后，欧罗可望重新启动上升走势。而自11月底至今，汇价亦见保持于上升趋向线之上。阻力预料为1.1800及1.1860，下一级指向9月17日高位1.1918以至1.20关口。下方支撑先参考趋向线位置1.1730及1.1610，其后看至1.1550及11月5日低位1.1468。

　　上周二公布的会议纪录显示，在加拿大央行12月10日作出利率决定之前，管委会一致认为很难预测其下一步行动是加息还是降息。由七名成员组成的利率决策委员会总结称，两个重要原因是不可预测的美国贸易政策和近期波动的经济数据。管委们同意将利率维持在

2.25%，他们认为只要经济前景保持大体一致，这水平就能使通胀率持续接近央行2%的目标。货币市场预测，加拿大央行的下一步行动将是加息25个基点，最有可能是在2026年10月。

　　至于美元兑加元走势，技术图表所见，RSI及随机指数均呈回跌，10天平均线下破25天平均线形成利淡交叉，汇价于月初下破上升通道，预料美元兑加元仍有下试压力，当前支撑先看1.37水平，关键看至1.3550水准附近，在今年6月至7月，汇价三度于此水准附近获见支撑，之后辗转升到上月达至1.41水准；预料失守此支持料将见延伸另一浪下滑，之后看至1.35及1.3440。阻力位预料在1.38及1.39，下一级料为1.40及1.4140水准。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
大行晨报

最Hit
陈豪16万月租新豪宅内笼曝光 楼底高得惊人空间感十足 12岁大仔外貌成熟颜值超越爸爸
陈豪16万月租新豪宅内笼曝光 楼底高得惊人空间感十足 12岁大仔外貌成熟颜值超越爸爸
影视圈
7小時前
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
影视圈
10小時前
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
旅游
2025-12-27 19:02 HKT
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
创科资讯
2025-12-28 00:01 HKT
58岁周慧敏后台步履蹒跚需搀扶 于台上被近距离拍摄状态曝光
58岁周慧敏后台步履蹒跚需搀扶 于台上被近距离拍摄状态曝光
影视圈
9小時前
长者餐饮优惠2025｜48大长者咭+乐悠咭折扣 连锁快餐免费小食/火锅放题减$110/酒楼$2茶钱+免加一
长者餐饮优惠2025｜48大长者咭+乐悠咭折扣 连锁快餐免费小食/火锅放题减$110/酒楼$2茶钱+免加一
饮食
16小時前
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
好去处
2025-12-27 18:38 HKT
59岁两届TVB视后罕现身变传道人？单身26年状态惊人  「张栢芝闺密」听道后获益良多
59岁两届TVB视后罕现身变传道人？单身26年状态惊人  「张栢芝闺密」听道后获益良多
影视圈
12小時前
16岁「名媛星二代」考车牌获母赠劳斯莱斯 2年前曾晒百万Hermès 美貌气质不输何超莲
16岁「名媛星二代」考车牌获母赠劳斯莱斯 2年前曾晒百万Hermès 美貌气质不输何超莲
影视圈
8小時前
麦明诗为陪机师老公盛劲为开工带B仔搭飞机 囝囝劲活跃恐变乘客噩梦 网民：换转系我会好燥
麦明诗为陪机师老公盛劲为开工带B仔搭飞机 囝囝劲活跃恐变乘客噩梦 网民：换转系我会好燥
影视圈
6小時前
更多文章
大行晨报 - 人民币走势持续看好｜大行晨报
　　离岸人民币2025年回报率达4%，是其中一个表现最好的货币。近期，中国人民银行宣布已经在公开市场进行了593亿元人民币的逆回购操作，并维持利率在1.4厘。这一政策旨在增强流动性，支持稳定市场，经过这些操作，单日净回笼达到760亿元，显示出货币市场的稳定性。在此背景下，人民币中间价在12月23日创下了近15个月以来的新高，报7.0523兑1美元，较前一日中间价上调49点，这进一步增强了市场对于人
2025-12-24 02:00 HKT
大行晨报