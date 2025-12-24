朱红 - 石药创两月高 追「22986」 | 窝轮热炒特区

小米17 Ultra发布会定于本月25日晚上举行，据悉是小米与徕卡（Leica）影像战略合作后的重点产品。小米股价（1810）持续偏软，跌至39.2元附近好淡争持。如看好小米可留意认购证「23341」，行使价55.77元，实际杠杆6倍；如看淡可留意认沽证「22168」，行使价32.18元，实际杠杆5倍。



石药集团（1093）主席蔡东晨增持公司1345万股，涉资1.1亿元，持股量增至25.26%。石药股价显著造好，曾升至8.88元创两个月新高。如看好石药可留意认购证「22986」，行使价10元，实际杠杆5倍，明年4月到期；或可留意石药认购证「17640」，行使价10.95元，实际杠杆4倍，明年6月到期。



国泰航空（293）预期今年全年业绩将超过去年，主要受运力提升、乘客运载率稳健，以及货运需求保持韧性所推动。国泰股价显著造好，曾升至12.95元创近年新高。如看好国泰可留意认购证「21874」，行使价13.89元，实际杠杆6倍，明年5月到期。



重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。



中银国际股票

衍生产品董事

笔者为证监会持牌人

朱红