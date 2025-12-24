轮商精选 - 国泰录5连升 吼「29369」 | 窝轮热炒特区

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2小時前
　　国泰航空（293）公布2025年11月份客运及货运数据显示，客运及货运需求均保持稳健。11月载客量按年增长26%。管理层表示，尽管香港于月内并无长假期，客运量仍然保持强健，运载率达到87%，创两年单月新高。展望未来，圣诞及农历新年假期旅游需求预期理想。

　　此外，国泰航空发布2025年度业绩预告，预计下半年业绩将优于上半年，全年业绩有望超越2024年。公司表示，业绩增长主要受运力提升、乘客运载率稳健及货运需求保持韧性所带动。惟香港快运因日本航线需求放缓录得亏损，部分抵销集团整体利好因素。

　　国泰近日走势好转，截至12月23日已录得5日连升。周二早段曾升约7.7%逼近13元。如看好国泰后市走势可参考认购证「29369」，行使价12.93元，实际杠杆约6.4倍，26年6月到期。如认为国泰升势已近尾声可留意认沽证「23541」，行使价10.2元，实际杠杆约5.8倍，26年9月到期。

摩根大通亚洲上市衍生产品销售部

本资料仅供香港居民或合资格投资者作为资讯参考。本资料所述之结构性产品并无抵押品。如发行人及担保人无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。本页面提供有关结构性产品的资讯由摩根大通证券（亚太）有限公司（「摩根大通」）编制，仅供参考用途，并不构成任何要约、建议、提呈出售或招揽购买任何上述产品，亦并不构成摩根大通或其联属公司进行任何交易之承诺。过往表现并不代表将来的表现，摩根大通不保证未来事件或表现将与上述任何意见或预测一致。

