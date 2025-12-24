陈永陆 - 丰盛生活防守力强 | 陆叔讲股

丰盛生活服务（331）作为香港领先的一站式生活服务供应商，业务涵盖物业管理、综合生活服务及机电工程三大板块。2025财年（截至6月30日）虽然录得收入轻微下降3.4%至81.6亿元，以及纯利下跌9.6%至4.53亿元，但核心业务多元化及现金流稳健，为公司提供强大防守力。



早前10月，公司发布了年度报告及ESG报告，详尽披露财务及可持续发展进展，强调现金流改善及内地业务扩张潜力。此外，集团11月顺利举行股东大会，所有决议案获高票通过，其中包括末期股息于AGM获批，于12月12日已派发。连同已派中期股息0.211港仙，全年股息0.396港仙，派息比率维持约40%。



业务多元化 现金流稳健



事实上，丰盛生活服务服务管理层过去一直表现较强的执行力，股东回报承诺不变。市场亦视公司为「稳健长线投资之选」，其现金及银行结余达7.44亿元，提供充足缓冲。在近期大市极波动的方向上，公司股价走势相对平稳，估计是投资者对高息吸引力认同。公司现价相对于是高达接近7厘的的股息收益率，远超恒生指数平均约4.5%，加上低市盈率，估值仍具吸引力。



香港生活服务市场规模逾500亿元，增长率约5%，受惠于后疫情复常及绿色转型。公司面临劳工短缺及成本压力（服务成本占收入87.1%），但环保服务（如电动车充电）成为亮点，预计市场至2030年年复合增长率达8%。竞争对手中海油服及本地中小企占比高，丰盛凭借一站式服务维持市占逾10%。



此外，受益于楼市回暖、政府基建（如北部都会区）及绿色转型（电动车充电及环保服务）。公司综合生活服务板块持续增长，占比近60%，提供稳定现金流。与此同时，其内地扩张长期潜力可观。长期而言，公司转型成功，从传统工程向生活服务综合企业迈进，具备持续派息能力，值得持续分段吸纳。



资深独立股评人

陈永陆