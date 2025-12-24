闻风至 - 行业现曙光 马钢未来可期 | 鲜股落镬

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

虽然美股周一造好，惟圣诞长假期逼近，投资者入市意欲明显放缓，港股连升之势告终。恒生指数高开74点报25875点，其后全日于25726及25927点之间窄幅上落，最终收报25774点，跌27点。全日成交金额进回落至1571.3亿元。

　　马鞍山钢铁股份（323）昨日重新站上2.5元，走势上已来到10月、11月份的支持位，现已由支持变阻力，而从昨日近7000万元的大成交均价2.532元来看，短线突破意欲强烈。

　　目前内地钢材行业正维持减产势头，在2024年市场已传出中央叫停钢企扩产的消息，当时工信部在通知中再次指出，在钢铁产能置换领域，仍存在政策执行不到位、监督落实机制不完善、与行业发展形势和需求不相适应等问题。

　　该份通知被视为对钢企减产加压的一个重要讯号，但直至近日才终于见到钢材行业开始重回盈利的曙光。

　　据中国钢铁工业协会数据，今年首3季度，全国累计生产粗钢7.46亿吨，按年下降2.9%，预计全年仍将保持按年下降，实现粗钢产量调控目标。

　　首3季期内，内地折合粗钢表观消费量6.49亿吨，按年下降5.7%，该协会预计，全年粗钢表观消费量将低于2024年，连续第五年下降。整体来看，钢铁产量和消费仍呈下降趋势，消费降幅大于产量降幅。

基本面改善 首3季录盈利

　　从马钢业绩亦可以见到，集团在2022年至2024年录得连年亏损，分别亏蚀8.58亿元（人民币，下同）、13.27亿元、46.59亿元，并在今年上半年继续亏蚀7478万元。

　　集团在今年第3季度终于扭亏为盈，单季转赚1.58亿元，带动首3季录得盈利8363万元。

　　基本面改善，其中一个主因是行业出口量大增，但近日商务部将部分钢铁产品纳入出口许可证管理，是16年首次。

　　由此来看，出口管制收紧将直接抑制钢材的外销量，短期内有助于减少国际市场的低价倾销压力，可望为钢价带来支撑力，拥有龙头优势的马钢应可享较大出口份额。

　　马钢的后续业绩及出口表现均值得期待，而股价已见出现转强势头，短线值得留神。

闻风至

