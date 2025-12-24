张日强 - 投资客四出觅盘连环录成交 | 楼声随笔

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

张日强
2小時前
市场气氛稍稍回顺，新盘及二手楼市场有轻微回升之势，发展商推盘步伐放慢，市场只有货尾盘应市，虽然本港未有跟随美国的减息步伐，惟二手楼市场却表现不俗，除透过代理行外，拍卖场亦是搜罗笋盘的场地。除了上车客承接外，投资客更是市场主要的客源，尤其屋苑租金回报较吸引的笋盘，其中租金回报稳企4厘的收租盘，一般都可获长线投资收租客快速吸纳。

　　整体楼市气氛平稳，楼市暂未受到息率的因素影响，其中二手楼市场表现较佳，除了用家外，投资者四出觅盘的情况亦较明显，日前市场连环录得投资客入市个案，并以大型屋苑主导，包括奥运站维港湾、小西湾蓝湾半岛及屯门时代广场等，另外单幢细价楼亦是投资者搜罗目标，如九龙湾伟景楼及上环启发大厦等，投资客见楼价吸引故纷纷连租约购入，大部分以中细价楼主导，租金回报率介乎3.22厘至4.38厘不等，反映市场投资者对收租盘有一定的吸引力。

　　事实上，楼市气氛大致保持平稳，惟临近年尾，发展商推盘步伐明显放慢，有待明年初再作部署，以致目前市场上只有一个大型新盘出击，至于二手楼市场却表现不俗，除了用家看准机会入市外，投资者更四出寻觅高回报屋苑，当中以大型屋苑及铁路沿线等最受市场追捧，日前录得长线投资客连环入市个案，租金回报普遍约4厘，反映投资者仍然对高回报屋苑有一定的支持力。

张日强

