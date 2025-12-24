甄荣 - HashKey中长期具潜力｜中环晨星

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

HashKey中长期具潜力｜中环晨星

甄荣
2小時前
　　随着监管体系与专业基础设施日趋成熟，数码资产市场迎来爆发式增长，机构资金大规模涌入，RWA代币化成为新引擎。在此背景下，刚于港股上市的HashKey（3887）无疑成为近期市场最具话题性的相关标的之一。受全球市场加密市场普跌影响，公司上市首日股价表现平淡，最终接近收平。随着市场情绪逐渐回到理性，市场将开始重新审视其在新行业格局下所具备的潜在成长空间。

成长逻辑正在切换

　　从行业角度来看，数码资产行业正形成在岸+离岸双循环的发展格局，传统机构上链需求大幅攀升，能够掌握底层技术、链上基础设施及合规体系的企业，将成为未来生态的关键支点。HashKey以「全球运营、本地合规」模式，从香港出发，持续拓展亚洲、中东与欧洲市场，致力于构建覆盖全球的制度化数码资产生态，是少数同时具备技术底层、链上能力以及机构服务经验的企业，在行业格局中处于相对稀缺的位置。

　　从业务结构来看，HashKey业务不依赖单一交易量，而是依赖「多业务线的协同」，同时推进对机构输出能力的规模化。目前，公司已在托管、质押、链上等领域构建了底层能力，

在合规服务、在岸金融系统衔接与交易端整合上具备独特优势，其未来的「链上金融服务」边界更广。而在业务演进节奏上，HashKey推出的CaaS（Crypto-as-a-Service），以模块化方式向机构输出基础设施能力。这意味公司增长模式从平台流量转向「可规模化的对外输出」，具备更高的可复制性与长期可见度。从这一点看，HashKey已从传统交易所逻辑中走出，并逐步对齐「机构技术基础设施」的发展路径。

　　从估值逻辑上看，HashKey当前的市场定价仍反映其交易平台属性，而其基础设施价值尚未被完全纳入。随着机构业务占比提升、CaaS客户落地、链上服务增强与亚洲代币化资产规模扩大，公司收入结构将逐步从交易波动中脱离，转向更具确定性的长期增长模型。

　　整体来看，HashKey的发展轨道正与全球头部基础设施企业的方向逐步对齐，但同时具备亚洲在岸制度化红利、合规优势与完整业务生态。随着产业链向机构服务、代币化资产与链上金融拓展，其增长空间仍处于早期被低估的阶段，对于中长期投资者，值得持续跟踪其业务生态扩张与CaaS的落地进展。

甄荣

