大行晨报 - 美元续受压 镑汇破位上｜大行晨报

美元指数周初走低，受到兑欧罗和日圆汇率下跌的影响；今年美元指数大有机会创8年来的最大年度跌幅。这两周主要市场将迎来假期。美国经济数据重点是将于周二公布的第三季国内生产总值（GDP），其他重要数据包括11月工业生产、12月消费者信心指数、10月耐用品定单、新屋销售。CME数据显示，市场消化的美联储在1月底政策会议上降息的可能性不到20%，尽管最新数据显示美国11月消费者物价指数（CPI）按年升幅为2.7%。



美元兑瑞郎上周处于窄幅区间盘整，下方支持主要在0.7920水准。汇价在11月14日曾触低于0.7876，其后出现稳步反弹，之前10月17日低位0.7870，故这将是另一关键支撑。9月17日低位见于0.7827。若下破此区，料见开展新一轮跌势，进一步则会关注0.77及0.76水准。至于阻力位参考0.80及11月5日高位0.8124，较大阻力料为200天平均线0.8160及0.8250。



英国国家统计局周一公布的数据显示，今年第3季经济增长0.1%，与初值和经济学家的预测一致。英国央行上周表示，预计10月至12月期间的国内生产总值（GDP）将出现零增长，但认为经济增长的基本速度约为每季增加0.2%。



英镑兑美元周初上涨，延续上周在英伦银行公布利率决定后的升势；央行一如预期宣布降息，但暗示鉴于通胀问题持续存在，利率进一步调降的门槛很高。利率决定英镑的表现，货币市场显示，交易商认为英国央行将在明年上半年至少降息一次，年底前再次降息的可能性约为50%。由于美联储预计明年将至少再降息两次，美元兑多数货币均承压，而欧洲央行被普遍认为目前已暂时完成降息。这使英镑在理论上比美元更具优势，但与欧罗相比则处于劣势。本月迄今为止，英镑兑美元已上涨超过1%，年内涨幅达到约7%。技术图表所见，英镑兑美元在周一终于突破近期顶部，短期或可望脱离过去两周的整固行情。当前阻位预料为1.35关口及1.6，之后关键指向9月17日高位1.3726以至1.38关口。支持位回看1.3450及1.3360，下一级参考25天平均线1.3290以至1.32水准。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

大行晨报