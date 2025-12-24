大行晨报 - 人民币走势持续看好｜大行晨报

离岸人民币2025年回报率达4%，是其中一个表现最好的货币。近期，中国人民银行宣布已经在公开市场进行了593亿元人民币的逆回购操作，并维持利率在1.4厘。这一政策旨在增强流动性，支持稳定市场，经过这些操作，单日净回笼达到760亿元，显示出货币市场的稳定性。在此背景下，人民币中间价在12月23日创下了近15个月以来的新高，报7.0523兑1美元，较前一日中间价上调49点，这进一步增强了市场对于人民币未来表现的信心。



在第二季度，人民币兑美元的汇率处于低波动和缓慢升值的状态，自4月初以来，人民币兑美元累计升值约4.3%，这样的升幅不仅对外汇投资者的套息交易造成了影响，同时也为中小企业减少了因为汇率过低而造成的贸易风险。在美国联储局减息预期强化的背景下，美元走弱进一步支持了人民币的升值。尽管美元买盘偶尔出现，但整体来看，人民币的走强不仅依赖于市场的供求关系，更是一种政策引导下的结果。而且，中国的贸易数据持续向好，截至11月，中国的贸易顺差已经突破了1万亿美元，创下历史新高，显示中国经济有明显改善。



未来几个月，人民币汇率的稳定将取决于全球经济环境及中国内部政策的调整。总体来看，中国的经济基本面良好，预期在明年上半年，人民币汇率有机会升至6.97水平。在「稳中求进」的政策指导下，人民币的未来走势将在平稳中逐步向好，为中国的经济持续增长奠定良好的基础。



光大证券国际产品开发及零售研究部



大行晨报