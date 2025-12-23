Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱红 - 小米逆市向下 博「23341」 | 窝轮热炒特区

朱红
1小時前
　　据报小米17Ultra定于12月25日发布，集团总裁卢伟冰指处理器、相机及内存成本上涨，手机将会涨价但会物超所值。小米（1810）股价偏软，在40元附近好淡争持。如看好小米，可留意小米认购证「23341」，行使价55.77元，实际杠杆6倍，明年7月到期。如看淡小米，可留意小米认沽证「22168」，行使价32.18元，实际杠杆5倍，明年6月到期。

　　外媒报道，中国半导体制造商正透过升级现有设备以增强人工智能晶片产能，包括更高级别机械平台、镜头及传感器，以提升晶片层间的精准度。晶片股显著造好，中芯国际（981）股价重越20天线，曾升逾8%高见70.45元。如看好中芯可留意认购证「20089」，行使价80.05元，实际杠杆4倍，明年7月到期。如看淡中芯可留意认沽证「23699」，行使价39.81元，实际杠杆3倍，明年9月到期。

　　市场憧憬联储局明年进一步减息，加上地缘政局紧张加剧，现货黄金周一首次突破每盅司4400美元，今年迄今累涨近68%。紫金矿业（2899）股价造好，曾升至35.38元，创两个多月新高。如看好紫金可留意认购证「15329」，行使价41.88元，实际杠杆6倍，明年4月到期；或可留意紫金认购证「21590」，行使价48.6元，实际杠杆7倍，明年4月到期。

重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/界内证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/界内证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。中银国际证券有限公司为认股证/界内证/牛熊证之流通量提供者，亦可能是港交所唯一为中银国际亚洲有限公司认股证/界内证/牛熊证提供买卖报价者。

朱红

