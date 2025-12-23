朱红 - 小米逆市向下 博「23341」 | 窝轮热炒特区

据报小米17Ultra定于12月25日发布，集团总裁卢伟冰指处理器、相机及内存成本上涨，手机将会涨价但会物超所值。小米（1810）股价偏软，在40元附近好淡争持。如看好小米，可留意小米认购证「23341」，行使价55.77元，实际杠杆6倍，明年7月到期。如看淡小米，可留意小米认沽证「22168」，行使价32.18元，实际杠杆5倍，明年6月到期。



外媒报道，中国半导体制造商正透过升级现有设备以增强人工智能晶片产能，包括更高级别机械平台、镜头及传感器，以提升晶片层间的精准度。晶片股显著造好，中芯国际（981）股价重越20天线，曾升逾8%高见70.45元。如看好中芯可留意认购证「20089」，行使价80.05元，实际杠杆4倍，明年7月到期。如看淡中芯可留意认沽证「23699」，行使价39.81元，实际杠杆3倍，明年9月到期。



市场憧憬联储局明年进一步减息，加上地缘政局紧张加剧，现货黄金周一首次突破每盅司4400美元，今年迄今累涨近68%。紫金矿业（2899）股价造好，曾升至35.38元，创两个多月新高。如看好紫金可留意认购证「15329」，行使价41.88元，实际杠杆6倍，明年4月到期；或可留意紫金认购证「21590」，行使价48.6元，实际杠杆7倍，明年4月到期。



中银国际股票

衍生产品董事

笔者为证监会持牌人

朱红