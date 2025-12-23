闻风至 - 华虹半导体兜底抬头值博 | 鲜股落镬

港股升势延续，恒生指数周一收报25801点，升111点，连升第4日。惟圣诞长假期临近，大市成交转淡，全日成交金额跌至1697.8亿元。



晶片行业传出两宗消息，或将为中概芯片股带来新憧憬，华虹半导体（1347）昨日亦见抬头，抽升近5.2%，收报71.25元，是该股此前4连跌以来，首度重返70元关口，短线形成兜底势头，配合近日的两宗利好消息，值博率高企。



首先是美国方面，美国众议院共和党呼吁国会对AI晶片出口进行类似外国军售的监管，与此前美国总统特朗普批准辉达（Nvidia）向中国出口H200晶片的政策形成强烈对比，美国「限芯令」政策或重返收紧状态，逼使中国科技企业采用国产晶片。



势受惠内外政策推动



另一边厢，英国《金融时报》引述消息人士报道，中国半导体制造商正透过升级现有设备来突破全球出口管制，以增强人工智能晶片产能。消息指，半导体制造商从二手市场获取关键组件，包括更高级别用作承载矽晶片的机械平台、镜头及传感器，以提升晶片层间的精准度。这举措让中国晶圆厂能够优化荷兰ASML公司的DUV光刻机性能，即使在美荷出口管制下无法取得最新型号，也能生产7纳米级AI晶片，缓解多重曝光技术带来的成本和产能瓶颈。



再者，早前已有消息传出，中央拟补贴科企电力，力谷国产晶片。据报，中国地方政府向使用国产AI晶片的数据中心提供高达50%的电费补贴，惠及字节跳动、阿里巴巴（9988）和腾讯（700）等巨头。



电力是AI运算的最大成本，这不仅降低科企的研发及营运成本，更是一个大大拉近中外晶片产品差距的重要招数。无论从那一个角度看，华虹半导体都有望受益于这次内外政策变化的影响。



交银国际最近发表一份报告预测，AI基础建设至少在2026年或持续强劲增长。该行指，主要云厂商资本开支于2026年或持续增长30%以上。同时发现主要云厂商云业务收入在今年第2季之后加速，达到近年来高点。



综合内外政策推动、技术突破与AI基建强势周期，国产晶片迎来新一轮估值重估契机，华虹有望成为板块反弹的核心受益者。



闻风至