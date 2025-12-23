张日强 - 西沙大盘突上楼书周内开价 | 楼声随笔

楼市气氛转趋平稳，加上临近年尾，发展商推盘未见积极，市场上只有西沙大盘频频软销，该盘昨日突击上载楼书，部署于周内正式开价，由于该盘首期于今年5月开售时已取得理想的销情，故全城都极度关注该盘的实际开价，以目前市况而言，尤其本港未有跟随美国减息步伐，对市场亦有轻微影响，预期发展商仍会采取低价策略，以便力吸市场各路客源，除用家外，当中大手投资客更是目标客源。



整体楼市气氛转趋稳定，虽然本港未有跟随美国的减息步伐，惟未有阻碍发展商的推盘步伐，当中以西沙大盘最为瞩目，于过去2周先后频频为楼盘软销及推广，昨日更突击上载楼书，相信该盘可于周内正式开价，目前市场上只有该西沙大盘出击，其他新盘暂时则未有动作，先行观察该盘的开价，以及发展商提供的不同优惠等，这都会影响买家入市的步伐。以目前市况而言，料发展商的开价都会相对审慎，甚至采取低价出击，幸好该盘首期于今年5月开售时，有迅速沽逾1500伙的佳绩，反映该盘有一定的实力捧场客，只要开价贴市，预期该盘可取得不俗销情。



事实上，临近年尾楼市例静，加上发展商未有推盘大计，待农历年期间楼市有机会重临小阳春，以致近期推盘步伐明显放慢，市场上只有西沙大盘密密进逼，昨日更突击上载楼书，并部署于周内正式开价，预期该盘开价将可震动市场，甚至可引领各路客源涌出来，有机会令楼市再度活跃起来。



张日强