大行晨报 - 纽元延续跌势 受制0.58关口｜大行晨报

1小時前
　　上周美国公布此前因联邦政府停摆而延迟发布的经济数据，周二公布美国11月就业岗位回升，但失业率仍高达4.6%，创4年多来新高；周四公布的另一份延迟发布的报告显示，美国11月消费者物价指数（CPI）较去年同期涨幅低于预期。尽管通胀数据有所回落，但一些扭曲因素可能会抑制乐观情绪，包括数据收集工作延迟至11月下旬，而当时零售商正值假日促销季。美联储已连续3次降息，投资者现在需要分析数据，以了解央行何时可能在2026年再次放松货币政策。来到本周将公布的重要经济数据包括美国第三季国内生产总值（GDP）、耐用品定单和消费者信心指数。

　　至于纽元兑美元走势，从技术图表所见，纽元兑美元近日受制于0.58关口，而RSI及随机指数正有初步回落迹象，需慎防纽元短线或正酝酿回调压力。支持位估计为0.5710及0.5685，下一级关键指向0.5610及0.5570水准。阻力位方面，自今年5月以来，0.58及200天平均线是纽元的重要分界线，故向下仍将会继续留意0.58以及目前200天平均线0.5860，其后关键预估为0.59及0.60关口。

　　市场仍押注澳洲央行明年至少升息一次，2月升息概率为25%，3月和5月分别为45%和75%。澳洲央行本周将公布12月政策会议记录，将就央行理事会对未来政策紧缩可能性的思考及其对通胀的担忧提供一些讯息。

　　澳元兑美元上周承压走低，周五尾盘见于0.66水准附近。预料短期走势将陷于震荡，阻力估计在0.67及0.68关口，下一级预估在0.6950及0.70关口。较近支持料为0.66及25天平均线0.6550，下一级看0.6460，关键预估在0.64关口，过去3个月澳元亦可力守此区上方。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
