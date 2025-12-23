大行晨报 - 纽元短期仍有下行空间｜大行晨报

根据最新的报告，新西兰第三季度的国内生产总值（GDP）实现了1.1%的增长，这一数据虽然令人鼓舞，但纽元的表现却依然乏力。综合各项经济指标，建议投资者考虑沽出纽元，以降低风险并抓住潜在的获利机会。尽管新西兰第三季度的GDP增长显示出经济有回暖的迹象，但回顾第二季度的负增长情况，这样的增长并不足以弥补以前的损失。而新西兰央行的政策预期表明未来几年内，利率将保持在2.25厘的低位。这无疑会限制投资者对纽元的热情，因为持有低回报货币的吸引力将随之减弱。



另外，新西兰统计局最新公布的贸易数据显示，11月商品出口按年上升了9.2%，而进口则增长了4.4%。尽管贸易逆差有所缩小，这对经济本身是利好的消息，但出口增长并未能显著提振纽元的反弹。因此，从这些数据中可以看出，尽管经济指标面向好的一面，市场对于纽元的反应却显得相对冷淡。除了新西兰内部的经济因素外，外部环境也对纽元形成了挑战。近期美国公布的经济数据显示通胀低于预期，失业率上升，这让市场对美国联储局在未来减息预期加强。这对全球市场造成了一定的波动，并使得美元的上涨压力增大。在这种环境下，纽元对美元的竞争力自然会受到影响。



在技术分析上，纽元兑美元经历了一段下行期，尽管近期回升约0.6%，并重新站上50天移动平均线，但随着美元指数的回升至98.6水平，预测纽元可能再次下试0.5694水平，显示纽元短期内仍有下行空间。



光大证券国际产品开发及零售研究部



大行晨报