朱红 - 美团高位整固 部署「21274」购 | 窝轮热炒特区

美团（3690）发布并开源SOTA级虚拟人视频生成模型，延续「一个模型支持多任务」核心设计，实现动作拟真度、长视频稳定性与身份一致性三大维度显著突破。美团股价造好，升至103元附近高位整固。如看好美团可留意认购证「21274」，行使价135.88元，实际杠杆5倍，明年6月到期。如看淡美团可留意认沽证「19959」，行使价86.88元，实际杠杆3倍，明年9月到期。



港交所（388）咨询文件建议将股票每手股数简化至8种，每手价值指引下限减半至1000元，希望降低零售投资者入场门槛，增强市场流动性。港交所股价连升3日，升至20天线407元水平徘徊。如看好港交所可留意认购证「22944」，行使价488.2元，实际杠杆9倍，明年6月到期。如看淡港交所可留意认沽证「21944」，行使价359.8元，实际杠杆8倍，明年6月到期。



重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。



中银国际股票

衍生产品董事

笔者为证监会持牌人

朱红