伍一山 - 恒指周线十字星有望反弹 | 有钱图

大市连弹3日，恒指上周五最高见25747，升249点，收市回顺至25690，升192点，全日成交金额增至2212亿元。



以周线图分析，恒指上周低位25086，高位25824，一周累跌286点，周线阴阳烛于「锤头」之后出现十字星，接连出现反弹讯号。周线技术指标偏淡，MACD牛熊，熊差再度扩大；慢随机指数发出沽货讯号；9周RSI跌至49.63略为跌破中轴。周线保历加通道继续收窄，依然是横行闷局。



恒指10月初升至27381，调整至25145后反弹至27188，形成双顶形态，上月中跌近双顶颈线25145后连弹两周，惟受制于10周线（25895），过去两周触及颈线但守稳，周线十字星有利反弹，本周若升破10周线并站稳其上，双顶威胁将解除，延续横行走势，反之若跌破25000关口，双顶量度跌幅可至23000水平。



国企指数上周五升59点收报8901，一周累跌178点，周线阴阳烛连续两周出现「锤头」，有利反弹。周线技术指标偏淡，MACD牛熊，熊差持续扩大；慢随机指数发出沽货讯号，9周RSI跌至43.66。国指若有反弹，10周线（9143）贴近20周线（9180），仍是短期重要阻力。



石药蓄势突破区间



石药集团（1093）升2.37%报8.2元，公司发布公告，其附属公司开发的司库奇尤单抗注射液，在治疗中度至重度斑块状银屑病的等效性III期临床试验中获得顶线分析数据，且安全性良好。走势上，其股价9月上旬升至11.63元，MACD出现三顶背驰，阴阳烛以「射击之星」展开调整，上月初跌7.08元超卖，阴阳烛出现「好友反攻」利好讯号，月来横行筑底，上周五以阳烛升抵区间顶部，MACD牛差扩大利好，可候升破8.38元买入，目标价10元，跌破7.95元止蚀。



伍一山