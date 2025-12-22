闻风至 - 光大估值有望修复 | 鲜股落镬

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

闻风至
3小時前
产经 专栏
踏入12月后，港股表现变得波动，恒指25000关备受考验。随着圣诞假期临近，交投转趋淡静。及至上周后段，大市走势终稍有改善。恒指上周五高开136点，报25634点，随后升幅扩大，最高见25747点，涨249点；最终收报25690点，升192点，连升3日，成交金额显著回升至2211.9亿元，为全周最高。

　　2026年被视为「十五五」规划开局之年，其中金融政策将延续宽松趋势，券商股光大控股（165）值得留神，该股于上半年的中期业绩录得扭亏为盈，现价市帐率仅约0.5倍水平，离每股资产净值约17.64元，仍有很多追落后空间。

　　光大控股上半年转赚3.99亿元，维持派中期息5仙。由此可以见到，光大业绩表现已在改善当中，而且其股价在9月一度冲上13.24元后，至今回吐近3成，并在于8.3元水平找到支持力，值博率开始浮现。

有望受惠A股回升

　　全国金融体系工作会议近日提出2026年金融重点工作安排，其中提到积极培育高品质上市公司群，展开新一轮公司治理专案行动，引导优质公司持续加强回购力道。全面推动落实中长期资金长周期考核机制，大力发展权益类公募基金，推动指数化投资高品质发展。

　　会议上特别强调要持续讲好「股市叙事」，又准备加快科创板「1+6」改革举措落地，推动私募基金行业高质量发展，尽快落地商业不动产REITs试点，研究推出新的重点期货品种。坚持扶优限劣，加快打造一流投资银行和投资机构。

　　新一年中央政策有机会准备继续在金融市场上发力，光大控股作为金融行业龙头股之一，现价完全未能反映手头资产的潜在价值，具备中长线布局机会。

　　从大环境来看，A股正从估值低谷爬升，现阶段仍处于漫长复苏升浪中，接下来又有全球流动性宽松、弱美元周期及内地政策红利将合力推动中国市场发展。随着科创板改革落地及REITs试点扩大，光大控股私募基金和不动产投资业务预计有更多上市或反映价值的机会，可望为光大控股带来修复估值空间。

闻风至

闻风至 - 福莱特博中长线复苏 | 鲜股落镬
美股周三续软，连带港股昨日亦继续反复。恒指低开138点，报25330点，其后曾跌至25261点，挫207点；午后再次回升，高见25511点，倒升43点；收报25498点，升29点。交投进一步收缩，全日成交金额1623.8亿元。 　　福莱特玻璃（6865）自11月10日高位13.86元见顶回落后，至今已经累跌近3成之多，下跌幅度已深，近日有跌定兜底迹象，短线先观望能否重上10元关口，下方留意8
2025-12-19 02:00 HKT
鲜股落镬