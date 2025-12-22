邓力文 - 加密货币ETF隐藏赢家 | Exchange²

据彭博数据显示，目前美国已上市的加密ETF，有60只为比特币相关，25只则与以太币相关，加上其他币种的指数型，至少有超过126只产品申请中。不过，这个市场，真的承受得住这么多ETF吗？



ETF数量增长固然反映市场活跃，但隐藏赢家其实是传统金融中最会赚钱的角色。外界普遍认为投资银行靠股票交易或固收部门赚钱，但事实上，真正的利润率最高是结构性产品部门。



今年7月Jefferies首度在美国推出与IBIT挂钩的结构性票据后，高盛、摩根士丹利与摩根大通等大型银行也陆续加入。截至目前，这些银行已销售超过5.3亿美元与IBIT挂钩的结构性产品。这代表甚么？银行不是简单将ETF当作投资商品贩售，而是将其设计成「类期权」的结构商品，在满足高资产客户不同风险胃纳的同时，也创造出庞大的费用收入与风险对冲空间。



举个例子作讨论，假设该结构票据为IBIT保持在80%或以上的初始价格水平，投资者即可获12%固定收益。这其实就是期权策略的包装，等同于银行向投资者出售IBIT的put与call的期权，换句话说，投资者固收实际来自期权的premium，同时承担价格区间内的波动风险。



比特币具宏观风险须谨慎



但银行自己却并不冒险，反而会在期货或OTC市场中向其他买家反向对冲，让整体风险趋近于零。直接用「股票形式」的IBIT来进行设计，可大幅提升效率与合规性。而银行真正关注的点，是在于预期的波动率计算是否准确，而不是IBIT的升跌。



市场现时正聚焦日本央行加息预期，这看似遥远的政策，实际对全球流动性构成很大影响。一旦日本进入加息周期，套利模型遭破坏，机构需要回补日圆部位，往往先行抛售流动性最强的比特币。在2024年7月日本央行加息后，比特币一周内急挫逾23%，因为现在持仓必须谨慎。



邓力文