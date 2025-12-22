Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

张日强 - 大盘抢圣诞档期出击全城焦点 | 楼声随笔

张日强
3小時前
产经 专栏
　　整体楼市气氛转趋平稳，虽然本港未有跟随美国减息，惟市况仍有不俗表现，尤其是二手楼市场成交价轻微升温，部分用家及投资者更四出寻觅笋盘，反映市场对「砖头」有一定需求。

　　除了二手楼市场外，新盘市场稍见慢热，惟仍有一个大型新盘部署于本周圣诞档期出击，该西沙大盘已于过去2周连番软销，本周将会正式开价，预期将会成为全城焦点。

货尾盘稳销不乏大手客

　　临近年尾，加上本港未有跟随美国减息，各大发展商暂时稍作小休，未有计划于短期内推盘，并会视乎大型新盘开价再作部署。目前市场上只有西沙大型新盘密密软销，并部署于本周圣诞档期正式开价，由于该盘1期今年5月首次推售，旋即沽逾1500伙成为近年销情最佳的新盘之一，故全城各方都正等待该盘今次开价，料将会成为市场新焦点。各方都会关注能否可以引领用家投资客进场，当然亦会包括大手投资客等，相信最终仍会取决于周内开价。

　　市场除了上述大型新盘部署于本周出击外，其他只有货尾盘应市，当中包括启德及元朗铁路上盖货尾盘。由于上述货尾盘连番销情不俗，故发展商亦把握这段空档时机，分别采取招标及公开发售「双轨」并行，始终招标可以在此段时间测试出市场买家承接力，从而部署下一轮推售策略。

　　其中上周开售的元朗铁路上盖货尾盘亦迅沽逾30伙，更有大手客斥逾3632万连购4伙，反映市场投资客对物业有一定投资价值。此外，发展商更乘势推出油塘货尾盘，至于启德新盘则以招标形式推盘应市。

　　事实上，临近年尾，以及本港未有跟随美国减息，对发展商推盘进度有一定影响，故多间发展商采取审慎策略静观其变。目前市场只有西沙大型新盘频频软销，发展商部署于本周圣诞档期正式开价，预期有关开价将成为市场新焦点。由于该盘1期取得理想销情，只要开价贴市，预期将可引价各路客源涌出来。

张日强

