关志康 - 无疾而终原来是福气 | 神耆商机

关志康
3小時前
产经 专栏
　　近日于马会午膳，与数位老前辈闲谈近况。席间有人忽然感慨：「最近大概是年近岁晚，加上天气转冷，几位旧同学竟在睡梦中悄然离世。」另一位随即附和：「其实能够安详于梦中辞世，无疾而终、寿终正寝，真是人生一大福气。既毋须饱受化疗电疗之苦，又能保留生前最『靓仔』的模样，不需要让亲友留下病容的记忆。」华人向来重视「五福临门」，当中「长寿、康宁、善终」尤被视为人生圆满；能够高寿而逝、少痛少乱，一直是不少人心目中的理想终章。

　　坐在一旁的退休银行经理更是感触良多：「我见过不少家庭，几乎倾尽半生积蓄，都是只为了帮亲人多争取一年半载的寿命。但这段时间，往往是无尽的痛苦和失能，不断出入医院。究竟值不值得？我宁愿将钱留给子女，保险不足就靠政府医院。到了那个关口，应该学会坦然面对，不要贪生怕死，拖垮整个家庭。」在现代医疗科技下，「尽力抢救」从来不难，难的是在「延长生命」与「延长折磨」之间，为自己与家人划下一道界线。

　　从医学角度看，「无疾而终」其实未必真的「毫无病痛」，更多时候是潜伏性疾病在没有明显征兆下突然发作。例如心血管疾病、癌症、慢性呼吸道疾病、糖尿病等，常常潜伏多年，甚至在无痛性心肌梗塞、睡眠呼吸暂停发生时，于梦中悄然夺命。长者常见「讳疾忌医」——不检查、不坦白、不面对——令不少本可及早处理的问题，最终成为看似「毫无预警」的猝逝。

　　另一位经营饮食生意的老板则笑言：「好多时社交网络见到的所谓『突然走咗』，其实只是对我们突然。他本人与家人可能早知身体有事，甚至作好充分准备。难道人家要逐个与你通报病情？最无奈是大家根本无能为力，说穿了只会扫兴。」他又提到跑马地天主教坟场一副对联：「今夕吾躯归故土，他朝君体也相同。」短短数语，道尽生死无常与平等──今日我归去，明日到你身，无人可以例外，不必惊讶。

健康教育基金会主席
关志康

