彭丽婷 - 3大浪潮重塑人与机械未来 | 零碳筑迹

彭丽婷
3小時前
　　过去数月，机械人话题热度不减：是会取代人类，还是服务人类？是短线炒作，还是时代大势？当大众还在争论之时，实验室和产线已悄然发生深刻质变。今年机械人正从「专用工具」进化为「会思考的伙伴」，「具身智能」时代已来临。这场转变，正由3大技术突破推动：首先，像ABB OmniCore™ EyeMotion这类系统，令机械人只需要普通镜头便可即时看见及理解环境，自主规划无碰撞路径，调试时间缩短高达9成，能快速应用于物流、分拣等复杂多变场景。

　　其次，Google DeepMind Gemini Robotics 1.5等新一代「大脑」，能将模糊指令分解步骤，推理并具备跨硬体平台迁移能力——在一个机械人身上学会的技能，可直接迁移到另一部完全不同质性的机械人上，展现「通用智能」的雏形。再者，内地企业如智元机械人，已实现数十分钟的自主摸索便能掌握新技能并稳定工作；北京通用人工智能研究院「ControlVLA」框架则让机械人「看10次就懂」，大幅提升技能部署效率。上述进程令机械人从需精心呵护的工业盆景，变成可以自主学习和应用的「智慧伙伴」。

　　这轮技术飞跃亦推动我们重新审视机械人对社会的影响。机械人不再单纯替代重复劳动，凭借强大感知和决策能力，正加速进入需要判断和应用的工种，带来更快、更广的职场「职位转移」与「技能鸿沟」。同时，维护、协作、流程设计等新职位随之涌现。问题的核心，已从「会否失业」转为「能否与机器共舞」。

　　另一方面，随着机械人收集和运算资料的规模几何级增长，私隐保障、责任归属、决策透明度等新型伦理和法律议题日益突出。至于产业层面，技术突破推动中国企业从「卖硬件」转型「卖服务」、「卖生态」，竞争已升维为至作业系统、生态与标准制定。

　　面对这场浪潮，香港未必要成为硬件制造枢纽，却可发挥多重优势。首先，香港可在金融、物业、物流、微型精密维修（如晶片实验室）等复杂场景率先引入先进方案，并以相关国际标准制定。其次，结合多元复杂城市环境与国际认证体系，香港可成为全球服务型机械人测试与认证中心。再者，本地教育体系有条件推动跨学科人才培育，令本地成为区内人机协作及伦理专才的摇篮。凭借国际金融中心的地位，香港亦可为机械人产业提供资本与风险管理服务，推动产业高质量发展。

　　机械人发展的洪流已不可逆转，真正的选择在于我们如何驾驭。香港作为智慧社会的「活体实验室」，有条件成为人性温度、制度弹性与技术共生的最佳典范。面对「新居民」的到来，香港的智慧，不在于制造最强的钢铁机身，而在于塑造最明智的规则和最包容的共生未来。

零碳智能联盟秘书长
彭丽婷

