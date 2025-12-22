Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

刘伟利 - 养马人的教训 | 巨B讲投资

刘伟利
3小時前
产经 专栏
　　爱马仕的皮革工艺象征永恒，但这个奢侈品牌最近却暴露家族传承中最脆弱的环节。唯一继承人价值150亿美元的股份，竟被他最信任的银行家设计盗取。这场轰动社会的争夺案，揭示了一个残酷真相：缺乏系统性保护的世代财富，无论其外观多么坚固，都可能因一次信任背叛而崩塌。

　　这种困境，正是现代「家族办公室」诞生的核心原因。其概念可追溯至19世纪末，当洛克菲勒家族建立第一个现代家族办公室时，便是为了应对类似的挑战：如何将庞大而复杂的工业财富，转化为能跨代传承的安稳体系。家族办公室的本质，是将家庭视同一个需要永续经营的「机构」，其成立目的不仅在管理投资，更在于系统化地处理财富传承、税务规划、法律风险，乃至家族价值与教育，从而将脆弱的个人信任，升级为稳固的制度保障。

　　一个设计完善的传承计划，其意义远超简单的财富分配。它像一份为家族未来绘制的航海图，能确保即使某代继承人无意或无力驾驶，船只本身与所有乘客的权益，仍能依照既定航线安全前行。爱马仕继承人的遭遇，正是「个人信任」彻底取代「制度保障」所带来的苦果。若有独立的家族办公室进行资产监督与制衡，并透过信托进行法律上的所有权隔离，如此巨额的股份移转便难以悄然发生。

　　家族办公室提供的，是一种「超越个人的智慧」。它理解财富的双重本质：既是自由的翅膀，也可能成为诅咒的根源。没有结构的财富，往往随创始人的离去或一代人的判断失误而风流云散。而专业的家族治理，能将情感、利益与法律清晰分离，让财富成为滋养世代成长的土壤，而非猜忌与争夺的战场。

　　因此从爱马仕的教训中，我们看见的不仅是一个家族的失误，更是一个历久弥新的启示：无论家族从事的是百年工艺还是前沿科技，创造财富需要的是眼光与勇气，而守护财富需要的，则是纪律、远见与对专业制度的敬畏。在镁光灯照不到的财富管理室里，真正的奢侈从来不是有形的珍品，而是那套能让家族在时间长河中稳健航行、抵御风浪的无形架构。这或许是这个以永恒著称的品牌，为所有财富创造者上的一堂最深刻、也最昂贵的传承之课。

Collis Capital合伙创始人
刘伟利

