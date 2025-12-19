郭家耀 - 嘉利国际前景看俏 | 开工前落盘/头条名家本周心水

嘉利国际（1050）早前公布中期业绩，期内收入16.09亿元，按年增加5.4%；录得纯利1.02亿元，基本持平，每股中期息1.5仙。集团作为最早进入伺服器市场的机壳供应商之一，成为多间国际伺服器品牌的合作伙伴。



集团凭借强大的工程研发能力、成熟的模具制造实力，以及快速原型开发优势，成功获纳入辉达的伺服器机壳及机柜组件供应商名单，并陆续交付多款原型产品，以支援其AI伺服器平台及资料中心部署。同时，集团的专用积体电路相关的伺服器产品已开始交付，正式进入AI伺服器核心供应链，为未来定单增长奠定重要里程碑。



公司已启动泰国基地的扩产计划，目前泰国基地产能规模约为内地的三分一，预计于2027年度内地与泰国厂房的产能会各占总产能一半。受惠AI相关投资持续增加，伺服器需求炽热，利好公司未来定单及业绩表现，前景看俏。入巿价2.45元，目标价3元，止蚀价2.2元。



笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。



港湾家族办公室

业务发展总监

笔者为证监会持牌人

郭家耀