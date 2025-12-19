朱红 - 小米偏软 留意「23341」购 | 窝轮热炒特区

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　小米集团（1810）董事长雷军预告下周正式发布「小米17 Ultra」，小米与徕卡（Leica）全球影像战略合作升级，全新光学能力将首次应用于小米17 Ultra超高端手机。小米股价偏软，失守20天线低见39.9元。

　　投资者如看好小米，可留意小米认购证「23341」，行使价55.77元，实际杠杆6倍，明年7月到期。如看淡小米，可留意小米认沽证「22168」，行使价32.18元，实际杠杆5倍，明年6月到期。

中芯靠稳 敲 「20581」

　　外媒报道，中国成功建造一台极紫外光刻机（EUV）原型机，已可成功产生极紫外光，尚未生产出可运作的晶片。晶片股份个别发展，中芯国际（981）表现靠稳，在65元水平窄幅徘徊。如看好中芯，可留意中芯认购证「20581」，行使价98.15元，实际杠杆3倍，明年10月到期。投资者如看淡中芯，可留意中芯认沽证「20088」，行使价52.45元，实际杠杆3倍，明年7月到期。

泡玛受制10天线 博「23339」

　　报道引述数据指，泡泡玛特（9992）北美收入增长在本季度明显放缓，而近来市场对泡泡玛特股票看空头寸已增加3倍，达到2023年8月以来最高水平。泡泡玛特股价目前仍受制于10天线，回落至193元水平徘徊。

　　投资者如看好泡泡玛特，可留意泡玛认购证「23339」，行使价240.12元，实际杠杆5倍，明年5月到期。相反，如看淡泡泡玛特，可留意泡玛认沽证「22036」，行使价150.78元，实际杠杆4倍，明年4月到期。

重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/界内证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/界内证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。中银国际证券有限公司为认股证/界内证/牛熊证之流通量提供者，亦可能是港交所唯一为中银国际亚洲有限公司认股证/界内证/牛熊证提供买卖报价者。

