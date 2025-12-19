Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

利贞 - 中铁价值重估可期 | 实力股起底

实力股起底
实力股起底
利贞
49分鐘前
阅讀更多
产经 专栏
內容

中国中铁（390）今年首3季净利润下降15%，符合市场预期，并呈现跌幅逐季收窄。分季度看，第3季收入亦较首两季跌幅收窄，第4季收入与利润跌幅亦有望继续收窄。此外，公司新签定单稳健增长，在手定单储备充裕。中国中铁资源业务盈利能力优越，受惠铜钼价格上涨，业绩贡献与价值重估空间可期。建议可于3.67元买入，中长线目标价4.7元。中国中铁昨日收报3.8元，升0.02元，升幅0.53%。

　　截至2025年11月底，中国中铁通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式，累计回购股份1050.15万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.0425%，成交最高价为每股5.75元，成交最低价为每股5.63元，成交总金额为5999.91万元（不包括交易费用）。

　　中国中铁今年第3季新签合同额4762.3亿元，首3季累计新签合同额1.58万亿元，按年增长3.7%。当中境内新签合同额增1%，至1.42万亿元；境外升35.2%，至1666.4亿元。截至2025第3季底，公司未完成合同额为75441亿元，较2024年底增长9.6%，为公司2024年收入6.5倍，合同储量充裕。

有望受惠十五五规划

　　瑞银认为，在「十五五」规划期间，内地的基础设施发展应与国家优先事项紧密结合。关键重点领域可能包括铁路、水利和交通（特别是成本效益高的物流）、能源和城市基础设施。当中偏好中国中铁，考虑到其矿业业务敞口，能提供更多的盈利和估值杠杆。

　　今年9月，中国中铁全资子公司中铁资本与北京资信通机械租赁成立共同持股的豫诚壹号（温州）股权投资中心，合共出资额12.4亿元，经营范围涵盖以私募基金从事股权投资、投资管理及资产管理等业务。

　　中国中铁截至2025年9月底，首3季营业收入7738.14亿元（人民币，下同），按年下降5.5%；净利润174.9亿元，倒退15%，每股盈利64.2分。单计第3季，营业收入2627.2亿元，下降4.5%；净利润56.64亿元，倒退10%，每股盈利23分。截至9月底，未完合同额75440.9亿元，较年初增加9.6%。

利贞

最Hit
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
12小時前
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪设灵 各界花海悼英雄 女友泣挽：不思量，自难忘
01:43
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪设灵 各界花海致敬英雄 李家超等多名官员到场悼念
突发
7小時前
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
影视圈
7小時前
考车牌｜明年1.1起考试车禁装「外挂」辅助 专家：惟有学多几个钟
社会
10小時前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
廖碧儿做讲师全英语授课身材大走样 自我介绍「TVB明星」 网民：我们都认不出她是谁
廖碧儿做讲师全英语授课身材大走样 自我介绍「TVB明星」 网民：我们都认不出她是谁
影视圈
6小時前
前TVB金牌司仪大女豪宅曝光 巨厅搞Baby Shower空间感十足 楼底极高落地大玻璃景观开扬
前TVB金牌司仪大女豪宅曝光 巨厅搞Baby Shower空间感十足 楼底极高落地大玻璃景观开扬
影视圈
13小時前
港夫妇游日租跑车违规落场玩飘移 坏车图隐瞒被行车纪录踢爆 业界：极危险兼不获保险理赔
01:52
港夫妇游日租跑车违规落场玩飘移 坏车图隐瞒被行车纪录踢爆 业界：极危险兼不获保险理赔
社会
6小時前
吴千语婚姻有暗涌？自爆与老公关系疏离：很久不见忘记了 施伯雄因一事叹噩梦又开始
吴千语婚姻有暗涌？自爆与老公关系疏离：很久不见忘记了 施伯雄因一事叹噩梦又开始
影视圈
14小時前
上环4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至地铁站外被捕
01:08
上环抢劫案．内情曝光│4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至上环港铁站外就擒
突发
9小時前
更多文章
利贞 - 宏桥受惠铝价向好 | 实力股起底
基于需求强劲与供应紧张，带动基本金属价格保持强势，预期金属价格存在进一步上升可能。在中国材料板块中，铝行业可以看高一线，相信明年铝业基本面趋向坚实，配合中国产能上限，限制供应增长，海外新增供应亦保持温和；加上低库存及4500万吨产能上限，将为铝价提供良好支持。行业中看好中国宏桥（1378），建议可于30.5元买入，中长线目标价38.8元。中国宏桥昨日收报31.54元，升0.5元，升幅1.61%。
2025-12-18 02:00 HKT
实力股起底