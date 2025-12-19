利贞 - 中铁价值重估可期 | 实力股起底

中国中铁（390）今年首3季净利润下降15%，符合市场预期，并呈现跌幅逐季收窄。分季度看，第3季收入亦较首两季跌幅收窄，第4季收入与利润跌幅亦有望继续收窄。此外，公司新签定单稳健增长，在手定单储备充裕。中国中铁资源业务盈利能力优越，受惠铜钼价格上涨，业绩贡献与价值重估空间可期。建议可于3.67元买入，中长线目标价4.7元。中国中铁昨日收报3.8元，升0.02元，升幅0.53%。



截至2025年11月底，中国中铁通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式，累计回购股份1050.15万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.0425%，成交最高价为每股5.75元，成交最低价为每股5.63元，成交总金额为5999.91万元（不包括交易费用）。



中国中铁今年第3季新签合同额4762.3亿元，首3季累计新签合同额1.58万亿元，按年增长3.7%。当中境内新签合同额增1%，至1.42万亿元；境外升35.2%，至1666.4亿元。截至2025第3季底，公司未完成合同额为75441亿元，较2024年底增长9.6%，为公司2024年收入6.5倍，合同储量充裕。



有望受惠十五五规划



瑞银认为，在「十五五」规划期间，内地的基础设施发展应与国家优先事项紧密结合。关键重点领域可能包括铁路、水利和交通（特别是成本效益高的物流）、能源和城市基础设施。当中偏好中国中铁，考虑到其矿业业务敞口，能提供更多的盈利和估值杠杆。



今年9月，中国中铁全资子公司中铁资本与北京资信通机械租赁成立共同持股的豫诚壹号（温州）股权投资中心，合共出资额12.4亿元，经营范围涵盖以私募基金从事股权投资、投资管理及资产管理等业务。



中国中铁截至2025年9月底，首3季营业收入7738.14亿元（人民币，下同），按年下降5.5%；净利润174.9亿元，倒退15%，每股盈利64.2分。单计第3季，营业收入2627.2亿元，下降4.5%；净利润56.64亿元，倒退10%，每股盈利23分。截至9月底，未完合同额75440.9亿元，较年初增加9.6%。



利贞