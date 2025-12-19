Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

闻风至 - 福莱特博中长线复苏 | 鲜股落镬

鲜股落镬
鲜股落镬
闻风至
49分鐘前
阅讀更多
产经 专栏
內容

美股周三续软，连带港股昨日亦继续反复。恒指低开138点，报25330点，其后曾跌至25261点，挫207点；午后再次回升，高见25511点，倒升43点；收报25498点，升29点。交投进一步收缩，全日成交金额1623.8亿元。

　　福莱特玻璃（6865）自11月10日高位13.86元见顶回落后，至今已经累跌近3成之多，下跌幅度已深，近日有跌定兜底迹象，短线先观望能否重上10元关口，下方留意8.9元支持力，参考上次升浪，若能重新站稳10元关口，下站有望重新挑战11.8元阻力区。

短线上望10元关

　　市场在11月初传出内地「反内卷」工作未如理想的传闻，引发太阳能板块自「反内卷」引发的升浪当中集体回吐。当时报道指，某间太阳能企业的高管在参加月度例会时称「（收储）平台黄了。」

　　不过，这宗传闻已经可以不用理会，原因是北京光和谦成科技有限责任公司（光和谦成）在12月9日已正式登记成立，市场将其视作酝酿已久的多晶矽产能整合收购平台。

　　然而，太阳能相关股份股价却仍然处于谷底水平，未能受惠新消息刺激股价回升，市场叹慢板，我们投资者惟有投放更多的耐性去观望股价走向，宁买当头起。

太阳能股仍处低谷

　　其中一个主因是福莱特玻璃首3季纯利按年跌50.8%，至6.4亿元人民币，市场资金或许需要更多有力的数据，才敢入市捞底。

　　不过，近日太阳能行业亦有两宗消息可以和大家分享一下，或许是太阳能股重拾升势的关键因素。

　　首先是中国光伏行业协会公布，今年首10个月多晶矽产量约111.3万吨，按年下降29.6%；矽片产量约567GW，按年下降6.7%。是多晶矽自2013年以来产量首次按年下降，矽片则为自2009年以来首次按年下降。

　　另一方面，工信部电子信息司司长杨旭东表示，将对太阳能行业进一步加强产能调控，包括进一步完善标准体系，加快发布太阳能组件质量安全及多晶矽能耗限额等强制性国家标准的制修订和贯彻执行。

　　整体而言，福莱特玻璃及整个太阳能板块正处于基本面与政策调整交错的磨底期，短线波动难免，但产能收缩与行业标准收紧，都为行业的中长线复苏埋下伏笔。

闻风至

最Hit
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
12小時前
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪设灵 各界花海悼英雄 女友泣挽：不思量，自难忘
01:43
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪设灵 各界花海致敬英雄 李家超等多名官员到场悼念
突发
7小時前
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
影视圈
7小時前
考车牌｜明年1.1起考试车禁装「外挂」辅助 专家：惟有学多几个钟
社会
10小時前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
廖碧儿做讲师全英语授课身材大走样 自我介绍「TVB明星」 网民：我们都认不出她是谁
廖碧儿做讲师全英语授课身材大走样 自我介绍「TVB明星」 网民：我们都认不出她是谁
影视圈
6小時前
前TVB金牌司仪大女豪宅曝光 巨厅搞Baby Shower空间感十足 楼底极高落地大玻璃景观开扬
前TVB金牌司仪大女豪宅曝光 巨厅搞Baby Shower空间感十足 楼底极高落地大玻璃景观开扬
影视圈
13小時前
港夫妇游日租跑车违规落场玩飘移 坏车图隐瞒被行车纪录踢爆 业界：极危险兼不获保险理赔
01:52
港夫妇游日租跑车违规落场玩飘移 坏车图隐瞒被行车纪录踢爆 业界：极危险兼不获保险理赔
社会
6小時前
吴千语婚姻有暗涌？自爆与老公关系疏离：很久不见忘记了 施伯雄因一事叹噩梦又开始
吴千语婚姻有暗涌？自爆与老公关系疏离：很久不见忘记了 施伯雄因一事叹噩梦又开始
影视圈
14小時前
上环4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至地铁站外被捕
01:08
上环抢劫案．内情曝光│4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至上环港铁站外就擒
突发
9小時前
更多文章
闻风至 - 中国太平现价仍吸引 | 鲜股落镬
内地股市周三午后发力，带动港股止跌回升。恒生指数轻微高开8点，早段曾回落至25168点，跌67点。随后呈窄幅上落。及至午后跟随A股走高，最高见25494点，涨259点，全日收市报25468点，升233点。全日成交金额回落至1831.4亿元。 　　国家金融监理总局早前发布《关于调整保险公司相关业务风险因子的通知》（下称：《通知》），为国内保险业带来根本性的改变，效果等同于提高可用资本效率，呈现
2025-12-18 02:00 HKT
鲜股落镬