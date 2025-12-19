闻风至 - 福莱特博中长线复苏 | 鲜股落镬

美股周三续软，连带港股昨日亦继续反复。恒指低开138点，报25330点，其后曾跌至25261点，挫207点；午后再次回升，高见25511点，倒升43点；收报25498点，升29点。交投进一步收缩，全日成交金额1623.8亿元。



福莱特玻璃（6865）自11月10日高位13.86元见顶回落后，至今已经累跌近3成之多，下跌幅度已深，近日有跌定兜底迹象，短线先观望能否重上10元关口，下方留意8.9元支持力，参考上次升浪，若能重新站稳10元关口，下站有望重新挑战11.8元阻力区。



短线上望10元关



市场在11月初传出内地「反内卷」工作未如理想的传闻，引发太阳能板块自「反内卷」引发的升浪当中集体回吐。当时报道指，某间太阳能企业的高管在参加月度例会时称「（收储）平台黄了。」



不过，这宗传闻已经可以不用理会，原因是北京光和谦成科技有限责任公司（光和谦成）在12月9日已正式登记成立，市场将其视作酝酿已久的多晶矽产能整合收购平台。



然而，太阳能相关股份股价却仍然处于谷底水平，未能受惠新消息刺激股价回升，市场叹慢板，我们投资者惟有投放更多的耐性去观望股价走向，宁买当头起。



太阳能股仍处低谷



其中一个主因是福莱特玻璃首3季纯利按年跌50.8%，至6.4亿元人民币，市场资金或许需要更多有力的数据，才敢入市捞底。



不过，近日太阳能行业亦有两宗消息可以和大家分享一下，或许是太阳能股重拾升势的关键因素。



首先是中国光伏行业协会公布，今年首10个月多晶矽产量约111.3万吨，按年下降29.6%；矽片产量约567GW，按年下降6.7%。是多晶矽自2013年以来产量首次按年下降，矽片则为自2009年以来首次按年下降。



另一方面，工信部电子信息司司长杨旭东表示，将对太阳能行业进一步加强产能调控，包括进一步完善标准体系，加快发布太阳能组件质量安全及多晶矽能耗限额等强制性国家标准的制修订和贯彻执行。



整体而言，福莱特玻璃及整个太阳能板块正处于基本面与政策调整交错的磨底期，短线波动难免，但产能收缩与行业标准收紧，都为行业的中长线复苏埋下伏笔。



闻风至