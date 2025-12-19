张日强 - 货尾盘乘势「双轨」并行推售策略 | 楼声随笔

整体楼市气氛转趋平稳，发展商推盘步伐明显放慢了下来，目前市场上只有西沙大型新盘正在软销，并部署于下周圣诞前后正式开价，在大盘未正式出击前夕，市场部分货尾盘则趁势推出应市，当中包括启德及元朗货尾盘，由于上述货尾盘连番销情不俗，故亦把握这段空档时机，分别采取招标及公开发售「双轨」并行，始终招标可以在此段时间测试出市场买家的承接力，从而部署下一轮推售策略。



市况转趋平稳，受到本港银行未有跟随美国的减息步伐，新盘未有急速进攻，反而发展商需要更多时间看清形势再作部署，目前市场上只有西沙大型新盘频频软销，并计划于下周圣诞前后正式开价，由于上述大盘于今年5月首度开售时瞬间沽出逾1500伙的佳绩，市场都观望该盘最新开价后再作部署，以致市场暂时仍未有其他新盘应市，目前市场上只有部分货尾盘推出，当中包括启德及元朗铁路上盖盘，由于上述两盘连番开售都取得不俗销情，故在此段时间采取招标及公开发售「双轨」方式并行，以便测试出市场买家的承接力，尤以近期的成交可反映真实市况，以部署下一轮的最新推售策略。



事实上，临近年尾，发展商推盘步伐明显放慢下来，加上市况已转趋平稳，一般都是明年初会出现楼市小阳春的情况，并且仍需等待下周西沙大盘的开价，故市场只有货尾盘应市，全新大型新盘推售便慢了下来。



张日强