Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

张日强 - 货尾盘乘势「双轨」并行推售策略 | 楼声随笔

楼声随笔
楼声随笔
张日强
49分鐘前
阅讀更多
产经 专栏
內容

整体楼市气氛转趋平稳，发展商推盘步伐明显放慢了下来，目前市场上只有西沙大型新盘正在软销，并部署于下周圣诞前后正式开价，在大盘未正式出击前夕，市场部分货尾盘则趁势推出应市，当中包括启德及元朗货尾盘，由于上述货尾盘连番销情不俗，故亦把握这段空档时机，分别采取招标及公开发售「双轨」并行，始终招标可以在此段时间测试出市场买家的承接力，从而部署下一轮推售策略。

　　市况转趋平稳，受到本港银行未有跟随美国的减息步伐，新盘未有急速进攻，反而发展商需要更多时间看清形势再作部署，目前市场上只有西沙大型新盘频频软销，并计划于下周圣诞前后正式开价，由于上述大盘于今年5月首度开售时瞬间沽出逾1500伙的佳绩，市场都观望该盘最新开价后再作部署，以致市场暂时仍未有其他新盘应市，目前市场上只有部分货尾盘推出，当中包括启德及元朗铁路上盖盘，由于上述两盘连番开售都取得不俗销情，故在此段时间采取招标及公开发售「双轨」方式并行，以便测试出市场买家的承接力，尤以近期的成交可反映真实市况，以部署下一轮的最新推售策略。

　　事实上，临近年尾，发展商推盘步伐明显放慢下来，加上市况已转趋平稳，一般都是明年初会出现楼市小阳春的情况，并且仍需等待下周西沙大盘的开价，故市场只有货尾盘应市，全新大型新盘推售便慢了下来。

张日强

最Hit
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
12小時前
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪设灵 各界花海悼英雄 女友泣挽：不思量，自难忘
01:43
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪设灵 各界花海致敬英雄 李家超等多名官员到场悼念
突发
7小時前
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
影视圈
7小時前
考车牌｜明年1.1起考试车禁装「外挂」辅助 专家：惟有学多几个钟
社会
10小時前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
廖碧儿做讲师全英语授课身材大走样 自我介绍「TVB明星」 网民：我们都认不出她是谁
廖碧儿做讲师全英语授课身材大走样 自我介绍「TVB明星」 网民：我们都认不出她是谁
影视圈
6小時前
前TVB金牌司仪大女豪宅曝光 巨厅搞Baby Shower空间感十足 楼底极高落地大玻璃景观开扬
前TVB金牌司仪大女豪宅曝光 巨厅搞Baby Shower空间感十足 楼底极高落地大玻璃景观开扬
影视圈
13小時前
港夫妇游日租跑车违规落场玩飘移 坏车图隐瞒被行车纪录踢爆 业界：极危险兼不获保险理赔
01:52
港夫妇游日租跑车违规落场玩飘移 坏车图隐瞒被行车纪录踢爆 业界：极危险兼不获保险理赔
社会
6小時前
吴千语婚姻有暗涌？自爆与老公关系疏离：很久不见忘记了 施伯雄因一事叹噩梦又开始
吴千语婚姻有暗涌？自爆与老公关系疏离：很久不见忘记了 施伯雄因一事叹噩梦又开始
影视圈
14小時前
上环4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至地铁站外被捕
01:08
上环抢劫案．内情曝光│4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至上环港铁站外就擒
突发
9小時前
更多文章
张日强 - 银主拍卖场忽然旺起来 | 楼声随笔
市况转趋平稳，二手楼连番录得投资客入市步伐，并专门抢吸高回报细价屋苑笋盘，至于另一个寻觅平盘的战场首推银主拍卖场，日前拍卖行举行的一场银主盘拍卖，随即吸引逾150名准买家到场竞逐，由于银主开价吸引，当中有14伙迅速获市场买家承接，当中不乏用家及投资者，从上述拍卖场竞抢的实况来看，预期市场不少买家都有意向银主拍卖场埋手寻觅平盘。 　　市场气氛渐见好转，二手楼市场表现不俗，受到多项利好消息带动，
2025-12-18 02:00 HKT
楼声随笔