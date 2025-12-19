大行晨报 - 镑汇高位横行 酝酿回调风险｜大行晨报

美元本周先跌后喘稳，此前在周二的就业数据公布后走软，但这一走势很快就逆转，市场似乎对美国联储局在1月减息可能性抱有怀疑。联储局理事沃勒周三表示，在就业市场疲软加剧的情况下，储局仍有减息空间。美汇指数周四日间回见至98.50水平附近，距离周二触及的10月初以来最低水平98.14不远。



市场正等待本周多间央行公布政策决定，包括周四的英伦银行和欧洲央行，以及今日的日本央行，预计日本央行将把利率上调至30年来最高水平。此外，今日美国将公布备受联储局关注的个人消费支出（PCE）物价指数。



英伦银行周四以5比4的微弱多数投票，决定减息0.25厘，至3.75厘，英镑兑美元随后稍见走稳。尽管央行减息，但其内部激烈的分歧以及未来政策路径的谨慎讯号，被市场解读为「不够鸽派」。



日央行今势加息



英伦银行此次减息决策反映多数官员认为，通胀正以足够快速度降温，为在2026年进一步放宽政策提供条件。然而，会议纪录及行长贝利表态均显示，央行对未来政策路径持高度谨慎态度。央行采用新的措辞，强调随着利率逐渐接近「中性利率」，未来关于进一步宽松的决定，将需要更精细的权衡。



英镑兑美元走势，技术图表所见，RSI及随机指数有初步回落迹象，而汇价近日一直受制于1.34区间，故短期若仍未可进一步破位下，则要留意即将出现的调整风险。英镑黄金比率计算38.2%及50%的回调幅度为1.3285及1.3235，61.8%幅度则会看至1.3185，较大支持位料为1.3090水平。至于英镑阻力位预料为1.3450，较大阻力可留意1.35关口，之后关键指向9月17日高位1.3726以至1.38关口。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

大行晨报