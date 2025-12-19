大行晨报 - 通胀持续降温 英镑走势回软｜大行晨报

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

49分鐘前
　　最近英国通胀表现显著降温趋势，这对市场和政策制定者而言，都是一个值得关注的现象。根据最新数据，英国11月消费物价指数（CPI）按年升幅由10月的3.6%，大幅减少至3.2%，创8个月以来最低水平。扣除食品、能源、酒类及烟草等价格的核心CPI，亦同样下降至3.2%。

　　值得注意的是，英国此次通胀数据不仅低于市场预期，还加大对英伦银行在今个月减息的预期。执笔之时，英伦银行尚未公布议息结果。市场普遍认为，减息0.25厘的可能性接近100%。受此影响，英镑兑美元汇率未能维持在1.34以上，反映市场对货币政策担忧。

央行或加快减息步伐
　　随通胀的放缓，英伦银行减息理由越发明确。而且，英国劳动市场持续疲弱，就业人数自2024年首季以来，首次出现负增长，加上招聘成本仍在上升，这些因素都显示未来劳动市场可能面临更大的挑战。

　　另外，英国通胀降低可能会进一步增加明年加快减息的风险。根据市场分析师预测，英伦银行利率可能需从目前的4厘，进一步减至2.75厘才会见底。这样的变化，将使英镑兑美元可能逐步下滑至1.22，特别是在与其他主要货币的比较中，英镑将可能跑输。

　　英国通胀放缓以及市场对减息高度预期，将在未来几个月对经济和汇市产生影响。随英伦银行货币宽松政策预期，英镑兑美元在1.3474出现阻力，现阶段有机会回调至1.329至1.325水平见支持，现阶段宜静候英镑买入机会。

光大证券国际产品开发及零售研究部

